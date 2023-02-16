Зеленський виступив на відкритті Берлінале, «максимально солідарного з Україною»

Президент України Володимир Зеленський 16 лютого виступив на відкритті 73-го Берлінського кінофестивалю.

«Як завжди, принципового. Як завжди, актуального. І цього року – максимально солідарного з Україною і з нашою боротьбою за свободу. Синьо-жовті кольори символу «Берлінале», знаменитого ведмедя, цьогоріч – це справді зворушливо. І потужно. Ми разом доводимо, що й ведмідь буває правильним», – сказав Зеленський у вечірньому зверненні, коментуючи свій виступ, який відбувався в прямому ефірі через відеозв’язок.

У ньому він наголосив культура й кіно можуть бути поза політикою, лише не тоді, коли це політика агресії і війни.

«Не тоді, коли це політика масових злочинів, вбивств, терору, прагнення знищити інші країни й інші народи. Коли це політика тотальної війни. Тобто – політика нинішньої Росії», – сказав він.

За таких обставин, за словами Зеленського, мистецтво не може бути нейтральним.

«Культура в такі часи робить вибір. Вибирає сторону. І у різний спосіб говорить своє слово, чим бореться і протидіє злу. Або – не помічає і мовчить, чим фактично йому допомагає», – додав він.

Володимир Зеленський нагадав про те, що кінематограф здатний символічно руйнувати стіни – зокрема ідеологічні.

Зараз, за його словами, Росія, яка протягом року руйнує мирні міста і вбиває людей, хоче побудувати подібну стіну між Україною та Європою, між свободою і рабством, між цивілізацією і тиранією. Президент нагадав, що минулої ночі російські війська знову обстрілювали територію України.

Зеленський подякував Берлінале за підтримку і назвав Україну «фортецею вільного світу, яка вистоїть і переможе».

У заяві Берлінале йдеться, що фестиваль «рішуче засуджує агресивну війну Росії, що порушує міжнародне право, і висловлює свою солідарність з народом України та всіма, хто виступає проти цієї війни».

Значок Берлінале у формі ведмедя пофарбований цього року в кольори українського прапора.

24 лютого на червоній доріжці біля фестивального палацу відбудеться демонстрація на знак солідарності з Україною. У ній візьмуть участь посол України в Німеччині Олексій Макєєв, кінематографісти та представники Київського та Одеського кінофестивалів.

73-ій Берлінале триватиме з 16 по 26 лютого. На ньому представлять близько 400 фільмів різних жанрів і форматів.

До програми цьогорічного Берлінського кінофестивалю увійшла документальна стрічка «Східний фронт» (Eastern Front) про війну Росії в Україні. Її презентують на Берлінале 24 лютого, у день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це – єдиний український фільм, який буде брати участь в одному з двох головних конкурсів фестивалю. Його зняли два режисери – Віталій Манський, який народився в Україні, а зараз живе в Латвії, та Євген Тітаренко з України.