Зеленський виступить на відкритті Берлінале

Президент України Володимир Зеленський 16 лютого виступить на відкритті 73-го Берлінського міжнародного кінофестивалю, повідомили організатори фестивалю.

Зеленського, який виступатиме через відеозв’язок, представить американський актор Шон Пенн.

Пенн на Берлінале представляє свій документальний фільм «Суперсила» про вторгнення Росії в Україну.

Організатори заявили, що участь українського лідера, країна якого майже рік перебуває у боротьбі з російськими військами, є «особливою честю».

«Берлінале разом з усіма кінематографістами й учасниками висловлює солідарність із народом України в його боротьбі за незалежність і рішуче засуджує агресивну війну Росії проти України. Наші думки та співчуття з жертвами, постраждалим населенням, мільйонами, які залишили Україну, та митцями, які залишилися захищати країну і продовжують знімати війну», – заявили директори Берлінале Марієтт Ріссенбек і Карло Шатріан.

73-ій Берлінале триватиме з 16 по 26 лютого. На ньому представлять близько 400 фільмів різних жанрів і форматів.

До програми цьогорічного Берлінського кінофестивалю увійшла документальна стрічка «Східний фронт» (Eastern Front) про війну Росії в Україні. Її презентують на Берлінале 24 лютого, у день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це – єдиний український фільм, який буде брати участь в одному з двох головних конкурсів фестивалю. Його зняли два режисери – Віталій Манський, який народився в Україні, а зараз живе в Латвії, та Євген Тітаренко з України.