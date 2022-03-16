Берлінале не бойкотуватиме російські стрічки – тільки офіційні делегації та акторів, що підтримують Кремль

Німецький кінофестиваль Берлінале заявив, що не заборонятиме в себе показ фільмів із Росії, але заборонить доступ державним інституціям, делегаціям та акторам, які підтримують дії російської влади. Про це пресслужба заходу повідомила 16 березня.

За повідомленням, Берлінале «твердо засуджує» повномасштабну агресію Росії проти України та висловлює солідарність із українським народом та «всіма, хто протестує проти війни».

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Водночас організатори висловилися проти того, щоб відстороняти від участі у фестивалі режисерів та культурних працівників на підставі їхньої національності або ізолювати їх.

«Надто часто саме їхня робота передає критику відповідних режимів. Відтак Берлінале займає чітку позицію проти загального бойкоту культурних робіт на основі місць їхнього походження, адже це придушуватиме багато критичних голосів», – йдеться в пресрелізі.

Натомість «іншою справою» в культурній установі вважають заборону участі державних інституцій.

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«У цьому випадку – російським інституціям або делегаціям, так само як і акторам, які підтримують режим, (заборонено – ред.) брати участь у Берлінале, доки російський уряд продовжує розгортати жорстоку війни проти України», – додають у пресслужбі.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Десятки компаній заявили про вихід із Росії.