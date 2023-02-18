«Енергоатом» про російські ракети: загроза поцілити в реактор АЕС була високою

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» заявила про високий ризик влучання в реактор Південноукраїнської АЕС під час прольоту російських ракет 18 лютого поблизу території станції.

«Сьогодні, 18 лютого 2023 року, під час чергової масованої ракетної атаки РФ на Південноукраїнській АЕС о 8:25 та 8:27 зафіксовані прольоти двох ворожих крилатих ракет. Повітряні об’єкти рухалися руслом Південного Бугу в напрямку міста Первомайськ Миколаївської області й пролетіли небезпечно близько до ядерного об’єкту. Загроза поцілити в реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою – знову була високою», – вказано в повідомленні.

В «Енергоатомі» назвали дії російських військ «черговим актом ядерного тероризму, що загрожує безпеці всього світу» і звернулися до МАГАТЕ з вимогою «вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного тероризму».

Після 8:30 майже по всій території України була оголошена повітряна тривога, станом на 9:50 влада повідомила про відбій небезпеки майже в усіх регіонах, крім Луганської області та Криму.