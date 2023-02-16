Шмигаль закликав країни G7 до санкцій проти атомної галузі Росії

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із послами країн «Групи семи» – про це він повідомив у своєму Телеграмі 16 лютого.

«Скоординували спільні зусилля для перемоги України з послами країн G7. В основі цього завдання лежить формула миру Президента Володимира Зеленського. Докладаємо всіх зусиль задля конкретних результатів у цьому напрямку», – заявив Шмигаль.

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Водночас він закликав посилювати тиск на Росію:

«Відповіддю на ядерний шантаж на ЗАЕС і тероризм на Каховському водосховищі має стати посилення санкцій, зокрема проти російської атомної галузі».

За словами голови уряду, учасники зустрічі також обговорили плани з децентралізації енергетичної мережі України.

Президент Володимир Зеленський минулого тижня висловився за запровадження міжнародних санкцій проти російського атомного сектору.