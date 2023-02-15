Єврокомісія офіційно представила десятий пакет санкцій проти РФ

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно представила десятий пакет санкцій проти РФ, куди передбачено внести заборону поставок до Росії компонентів для електроніки та деталей реактивних двигунів.

За словами фон дер Ляєн, пропонується, зокрема, запровадити експортний контроль щодо 47 компонентів для електроніки, які можна використовувати в системах озброєння, включаючи безпілотники, ракети та гелікоптери.

Також Єврокомісія пропонує запровадити подальшу заборону на експорт на суму понад 11 млрд євро. Зокрема, буде приділено увагу таким товарам, як електроніка, спецтранспорт, деталі машин, запчастини для вантажівок та реактивних двигунів.

Голова Єврокомісії зазначила, що ЄС також вперше запровадить санкції проти неросійських структур, які стосуються постачання в РФ товарів подвійного призначення. Йдеться про сім організацій в Ірані.

«Ми готові запроваджувати санкції проти ще більшої кількості іранських компаній та компаній з інших країн, які надають чутливі технології Росії», – сказала Урсула фон дер Ляєн.

У десятий пакет антиросійських санкцій Євросоюзу, як писав Bloomberg, внесуть обмеження діяльності російських банків «Тінькофф», «Альфа-банк» і «Росбанк». За даними агентства, ЄС має намір змусити банки розголосити інформацію про активи Центрального банку. Отримання даних про ці та інші держактиви, що перебувають під санкціями, розглядається як перший крок до «вивчення варіантів потенційного використання цих коштів у відновленні України».

Єврокомісія також запропонувала посилити звітність про заморожені активи, пов’язані з російськими компаніями та фізособами, що потрапили під санкції. Зокрема, пропонується штрафувати на суму до 50 тисяч євро фізосіб та забирати 10% річного доходу у юридичних осіб за ненадання необхідної інформації.

Також ЄС має намір запровадити санкції проти десятків фізичних та юридичних осіб, у тому числі політиків, військових та пропагандистів, зазначає Bloomberg.

Євросоюз має намір ухвалити десятий пакет санкцій наступного тижня, напередодні річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.