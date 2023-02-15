Агенція Bloomberg дізналася, щодо яких фінансових установ Росії ЄС планує запровадити санкції

Європейський союз у десятому пакеті санкцій, запроваджених через російське вторгнення в Україну, може встановити обмеження проти «Альфа-Банку», «Тінькофф-Банку», «Росбанку», а також Фонду національного добробуту (ФНБ). Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проєкт документа.

За даними агенції, ЄС має намір змусити банки розголосити інформацію про активи Центрального банку і посилити звітність про заморожені через санкції російські активи. За відмову надати необхідну інформацію пропонується штрафувати фізичних осіб на суму до 50 тисяч євро, а в юридичних осіб забирати 10% річного доходу. Отримання цих даних розглядається як перший крок до «вивчення варіантів потенційного використання заблокованих російських коштів у відновленні України».

Під санкції, за даними агенції, може потрапити і Фонд національного добробуту, російський резервний фонд, який формують із нафтових та інших доходів держави.

Про те, що в ЄС обговорюють санкції проти чотирьох російських фінансових установ, зокрема «Альфа-банку», раніше повідомили джерела Politico.

Крім російських банків, до списку санкцій також внесуть російського перестрахувальника суден, що перевозять нафту, повідомляє Bloomberg.

За інформацією агентства, ЄС також накладе торгові обмеження на товари та технології, які використовуються російськими військовими, а також електроніку та рідкісноземельні метали.

Євросоюз також пропонує заборонити транзит товарів через Росію, щоб ускладнити уникнення санкцій.

Санкції стосуватимуться десятків юридичних і фізичних осіб, включно з політиками та військовослужбовцями, а також російських медіа, які займалися пропагандою на підтримку агресії проти України.

Євросоюз має намір ухвалити десятий пакет санкцій наступного тижня, перед річницею повномасштабного російського вторгнення в Україну.

16 грудня Євросоюз запровадив девʼятий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили понад 150 фізичних та юридичних осіб. Також Євросоюз ініціював припинення мовлення на своїй території телеканалів НТВ, «НТВ Мир», «Россия 1», РЕН ТВ та Першого каналу. Громадянам Євросоюзу заборонили обіймати посади в керівних органах підконтрольних Росії юридичних осіб та в організаціях у Росії. Крім того, запроваджена заборона на нові інвестиції в російські енергетичний та гірничодобувний сектори.