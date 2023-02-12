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Швейцарський Credit Suisse заявляє, що заморозив понад 19 млрд доларів російських коштів – медіа

За даними SonntagsZeitung, у Швейцарії налічується близько 50 мільярдів доларів російських коштів

Швейцарський банк Credit Suisse заявив, що заморозив на своїх рахунках більше ніж 19 мільярдів доларів російських коштів – про це повідомляє видання SonntagsZeitung.

Згідно з публікацією, лише 4,32 мільярда з цих коштів належать особам, які входять до санкційного переліку Швейцарії. Решта 14,7 мільярда належать людям, проти яких запровадили санкції інші країни.

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Деякі заморожені активи належать Центральному банку Росії та російській державі, повідомляє газета. Загалом, за її даними, у Швейцарії налічується близько 50 мільярдів доларів російських коштів.

У жовтні минулого року повідомлялося, що Європейський Союз заморозив російські активи загальною вартістю в близько 17 мільярдів євро (близько 16,9 мільярда доларів) після початку повномасштабного російського вторгнення.

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