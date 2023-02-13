Найбільший у Росії приватний банк може опинитися під санкціями ЄС – Politico

До десятого пакету санкцій Євросоюзу, схвалення якого очікується до річниці початку повномасштабної війни Росії проти Україні, можуть включити чотири російські банки, у тому числі «Альфа-банк», і близько 130 фізичних та юридичних осіб, серед яких військові, чиновники та журналісти російських державних ЗМІ, повідомляє Politico.

Крім того, за даними видання, ЄС запровадить заборону на експорт до Росії вантажівок, будівельної техніки та електронних компонентів. До списку санкцій також планують включити компанії та фізичних осіб в інших країнах, яких повʼязують із підтримкою війни в Україні або з угрупованням «приватна військова компанія Вагнера». За даними Politico, йдеться про осіб та організації з Ірану та Малі.

Обмеження можуть також стосуватися судноплавної компанії з Дубая, підозрюваної в ухиленні від режиму санкцій проти Москви. Вважається, що компанія купила кілька російських нафтових танкерів, яким більше не дозволялося перевозити нафту через санкції ЄС. Змінивши власника, танкери знову можуть перевозити російську нафту, зазначає видання. Про яку компанію йдеться, невідомо. Водночас, за словами джерел, цьому можуть перешкодити країни, що входять до ЄС і є перевізниками, наприклад, такі як Кіпр.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорила, що 10-й пакет санкцій закриє «лазівки» в попередніх обмеженнях. Нові заходи, за її словами, також включатимуть блокування російського експорту на 10 мільярдів євро.

Обговорення нового пакету санкцій розпочнеться в середу, 15 лютого, повідомляє кореспондент Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа. За його даними, в пакеті не буде санкцій, повʼязаних із енергетичним сектором. Схвалений він може бути наступного тижня.

16 грудня Євросоюз запровадив девʼятий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили понад 150 фізичних та юридичних осіб. Також Євросоюз ініціював припинення на своїй території мовлення телеканалів НТВ, «НТВ Мир», «Россия 1», РЕН ТВ та Першого каналу. Громадянам Євросоюзу заборонили обіймати посади в керівних органах підконтрольних Росії юридичних осіб та в організаціях у Росії. Крім того, запроваджено заборону на нові інвестиції в російські енергетичний та гірничовидобувний сектори.

Найбільший російський приватний банк, «Альфа-банк», потрапив під повні санкції США в квітні 2022 року через військове вторгнення Росії в Україну. Обмежувальні заходи передбачають повне блокування активів та транзакцій фінансової установи. Згодом до цих санкцій приєдналася Японія.