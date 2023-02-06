Латвія може позбавити громадянства співвласника «Альфа-банку» Петра Авена

Органи безпеки Латвії здійснюють оцінку підстави для позбавлення латвійського громадянства російського бізнесмена, співвласника «Альфа-банку» Петра Авена, який після російського вторгнення в Україну потрапив до списку санкцій Євросоюзу. Про це 6 лютого повідомляють латвійські засоби інформації та агентство Bloomberg.

Інформацію підтвердили у МВС Латвії. За повідомленням, перевірка триває вже деякий час, очікується висновок служб безпеки.

У квітні 2022 року Сейм Латвії схвалив поправки до закону про громадянство. Вони дозволяють позбавляти латвійського громадянства осіб, що мають паспорт іншої країни і надавали будь-яку підтримку країнам та особам, які «вчинили дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності держав» – ідеться про російську агресію проти України.

Авен отримав громадянство Латвії у 2016 році. Він мав на це право, оскільки його дід був етнічним латишем, а сам він успішно склав мовний іспит. У 2012 році мільярдера нагороджено латвійським орденом Трьох зірок. Після вторгнення Росії в Україну орденський капітул ухвалив позбавити Авена цієї нагороди.

До списку санкцій ЄС і Великої Британії Авен потрапив як «близький до Володимира Путіна олігарх». Сам він заперечує таку характеристику і оскаржує санкції в суді. Попри ці санкції, Авен продовжує жити у Великій Британії.

Також 6 лютого стало відомо, що Управління у справах громадянства та міграції Латвії ухвалило рішення про позбавлення громадянства Бенеса Айо – активіста забороненої в Росії Націонал-більшовицької партії. З 2014 року він брав участь у бойових діях в Україні на боці підтримуваних Росією бойовиків, зараз, за його словами, він також на фронті, «служить у розвідці на території Запорізької області».

У МВС Латвії заявили, що Айо раніше отримав російське громадянство – про це повідомляв він сам. Він уже багато років живе в Росії, а в Латвії його оголосили у розшук. При цьому він заявив, що «обурений» рішенням відібрати у нього латвійське громадянство і має намір позиватися до «міжнародного суду».