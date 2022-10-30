У Великій Британії дозволили частково розморозити рахунки підсанкційного Петра Авена

Міністерство фінансів Великої Британії дозволило розморозити частину заблокованих активів російського олігарха Петра Авена. Йому нададуть доступ до одного мільйона фунтів стерлінгів із коштів, що зберігаються на його банківських рахунках. Авен зможе щомісяця знімати до 60 тисяч фунтів для оплати повсякденних витрат.

Крім того, 388 тисяч фунтів він зможе витратити на виплату термінових боргів – у тому числі оплати приватної школи для одного з дітей, інформує Російська служба Радіо Свобода.

Авен, який має також латвійське громадянство, потрапив під санкції через війну Росії проти України, він оскаржив їх у суді.

У травні агентство Bloomberg розповідало, що Авена запідозрили у порушенні режиму санкцій. На засіданні у Лондоні представники мільярдера стверджували, що його витрати сплачує дружина. За словами джерела агентства, більшість витрат пов’язані з оплатою охорони та страхування колекції творів мистецтва бізнесмена, яку оцінюють у 300 мільйонів фунтів.

Крім колекції, Авен володіє у Великій Британії трьома особняками класу люкс. Після накладання на нього персональних санкцій та замороження рахунків мільярдер скаржився, що не може оплатити витрати на утримання своєї нерухомості, послуги прибиральниці та водія.

Петро Авен – колишній міністр зовнішніх економічних зв’язків Росії в уряді Бориса Єльцина. Творець і один із основних власників російського «Альфа-банку», найбільшого приватного у Росії. У квітні банк потрапив під блокуючі санкції США. Журнал Forbes оцінює статки Авена в 4,3 мільярда доларів.