ЄС створює робочу групу щодо використання російських активів для відновлення України

Євросоюз створює робочу групу щодо використання заморожених російських активів для відновлення України, повідомив 14 лютого шведський голова Ради Європейського союзу.

Група проведе «юридичний, фінансовий, економічний і політичний аналіз можливостей використання заморожених російських активів», йдеться в заяві.

Частина цієї роботи включатиме отримання «чіткішого уявлення» про те, де розташовані російські державні активи та їхню загальну вартість.

«У принципі, все однозначно: Росія має заплатити за відновлення України. Водночас це ставить складні питання. Це має бути зроблено відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права, і наразі для цього немає прямої моделі», – заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Групу очолить генеральний директор Національної ради торгівлі Швеції Андерс Анлід.

Зараз Швеція очолює Раду ЄС, головування в якій змінюється кожні шість місяців.