Металургійний комбінат у Маріуполі може захопити бізнесмен із Чечні – Бі-Бі-Сі

Бізнесмен із російського регіону Чечня Валід Корчагін, повʼязаний із родиною наближеного до Рамзана Кадирова Сулеймана Геремеєва, став співвласником компанії «ММК Ілліча». Ця компанія, ймовірно, здійснюватиме відновлення потерпілого під час бойових дій металургійного комбінату імені Ілліча в окупованому Маріуполі, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі у своєму розслідуванні.

Корчагін, імʼя якого дотепер не було публічним, за час війни придбав і інші активи – частки в російській мережі будівельних гіпермаркетів OBI і в кавʼярнях американської мережі Starbucks, яка пішла з Росії, йдеться в розслідуванні.

У штурмі Маріуполя на Донеччині в 2022 році брали участь у тому числі і військові з Чечні. Серед них був Руслан Геремєєв, родич Сулеймана Геремеєва. Його ім'я фігурувало у справі про вбивство опозиціонера Бориса Нємцова.

Металургійний комбінат імені Ілліча належить компанії «Метінвест» українського бізнесмена Ріната Ахметова. Під час боїв він постраждав менше, ніж інший маріупольський комбінат «Азовсталь». Призначена Росією фактична влада в Донецьку заявляла, що завод відновлюватимуть. Компанія під назвою «ММК Ілліча», співвласником якої став 25-річний Корчагін, зареєстрована угрупованням «ДНР» у серпні 2022 року. Офіційно поки не повідомлялося про те, що угруповання передало маріупольський завод цій компанії, але відомо, що завод охороняє озброєна охорона під керівництвом одного з членів родини Геремеєвих.

Як ідеться в розслідуванні, Корчагін, імовірно, раніше мав прізвище Геремеєв і, можливо, є сином чиновника Вахіта Геремєєва. Того, своєю чергою, називають братом члена Ради федерації Росії Сулеймана Геремєєва. Співробітник «Трансперенсі» Ілля Шуманов вважає, що родина Геремеєвих отримала доступ до маріупольського металургійного комбінату як «нагороду» за бойові дії в Україні.