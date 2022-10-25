16 підприємств Ахметова та Новинського подали позови проти Росії до ЄСПЛ

16 підприємств групи «Метінвест» Ріната Ахметова та Вадима Новинського подали позови до Європейського суду з прав людини проти Росії. Вони вимагають «справедливої компенсації за шкоду, заподіяну їм російською агресією» з 24 лютого 2022 року.

Зокрема, йдеться про металургійний комбінат «Азовсталь» та ММК імені Ілліча у Маріуполі.

«Група «Метінвест» стверджує, що Росія порушує її права відповідно до статті 1 Протоколу 1 до Європейської конвенції з прав людини, завдаючи значних збитків та руйнування її активам, позбавляючи Групу контролю над її активами, у багатьох випадках фактично позбавляючи Групу права власності на активи, а також позбавляючи Групу можливості використовувати свої активи в комерційних цілях та отримувати дохід», – йдеться у пресрелізі «Метінвесту».

Зазначається, що ще 10 підприємств групи подадуть аналогічні позови до кінця цього року.

27 червня олігарх Рінат Ахметов заявив, що подав позов проти Росії до Європейського суду з прав людини щодо компенсації «за грубі порушення його прав власності» під час масштабної неспровокованої воєнної агресії РФ проти України.

На додаток до цієї скарги Ахметов подав позов про вжиття термінових забезпечувальних заходів, що запобігатимуть «подальшій блокаді, мародерству, перенаправленню потоків і знищенню з боку Росії зернових і сталі, виготовленої підприємствами SCM».

Бізнесмен просить ЄСПЛ «чітко дати Росії зрозуміти», що її дії, які сприяють погіршенню продовольчої кризи, і кроки, що здійснюються з метою завдання подальших збитків української економіки, є недопустимими, йдеться в повідомленні.

Ахметов попросив суд надати справі пріоритетний статус.

Як повідомили в SCM, за порушення прав власності Ахметов вимагає від РФ відшкодування збитків, і хоча точна сума компенсації ще не може бути визначена через війну, що триває, передбачається, що Росія має виплатити бізнесмену мільярди доларів за порушення його прав людини.

В інтерв’ю виданню «НВ» у травні 2022 року олігарх заявив, що через знищення внаслідок бойових дій «Металургійного комбінату імені Ілліча» й заводу «Азовсталь» втрати металургійної групи «Метінвест», що належить Ахметову, можуть сягати 20 мільярдів доларів.