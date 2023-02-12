Україна обстоюватиме санкції проти російського атомного сектору наступного тижня – Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував підписання указу про санкції проти майже 200 осіб, назвавши його «черговим санкційним кроком» проти російської атомної галузі.

«Своїм указом я ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти двохсот осіб, які працюють на російську «атомку». І ми робимо все для того, щоб санкції проти російської атомної галузі стали частиною глобальних санкцій проти Росії за війну», – сказав він у вечірньому зверненні.

Зеленський визнав, що цей процес має «певний спротив», але нагадав, що обмеження проти російської нафтової галузі, попри складнощі, все ж вдалося запровадити.

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«Тим паче це справедливо для тих, хто брав участь у захопленні та незаконних діях на нашій Запорізькій атомній станції. Російський радіаційний шантаж світу має бути покараний. Зокрема й про це будемо говорити на різних дипломатичних рівнях наступного тижня. Це буде не менш важливий тиждень для наших міжнародних позицій. Уже готуємося до запланованих комунікацій та переговорів», – анонсував президент.

Президент Володимир Зеленський 12 лютого ввів у дію санкції РНБО проти двох сотень осіб. Таким чином, президент запровадив санкції проти 199 громадян РФ та одного українця – колаборанта Юрія Черничука, якого загарбники «призначили» новим «директором» Запорізької АЕС.