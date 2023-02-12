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Україна обстоюватиме санкції проти російського атомного сектору наступного тижня – Зеленський

За словами Володимира Зеленського, Київ працює над тим, аби обмеження проти російської атомної галузі стали частиною глобальних санкцій проти Росії

Президент Володимир Зеленський прокоментував підписання указу про санкції проти майже 200 осіб, назвавши його «черговим санкційним кроком» проти російської атомної галузі.

«Своїм указом я ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти двохсот осіб, які працюють на російську «атомку». І ми робимо все для того, щоб санкції проти російської атомної галузі стали частиною глобальних санкцій проти Росії за війну», – сказав він у вечірньому зверненні.

Зеленський визнав, що цей процес має «певний спротив», але нагадав, що обмеження проти російської нафтової галузі, попри складнощі, все ж вдалося запровадити.

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«Тим паче це справедливо для тих, хто брав участь у захопленні та незаконних діях на нашій Запорізькій атомній станції. Російський радіаційний шантаж світу має бути покараний. Зокрема й про це будемо говорити на різних дипломатичних рівнях наступного тижня. Це буде не менш важливий тиждень для наших міжнародних позицій. Уже готуємося до запланованих комунікацій та переговорів», – анонсував президент.

Президент Володимир Зеленський 12 лютого ввів у дію санкції РНБО проти двох сотень осіб. Таким чином, президент запровадив санкції проти 199 громадян РФ та одного українця – колаборанта Юрія Черничука, якого загарбники «призначили» новим «директором» Запорізької АЕС.

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