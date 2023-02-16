Компанія Siemens не отримала дозвіл на постачання обладнання «Росатому» для турецької АЕС – ЗМІ

Влада Німеччини не видала німецькій компанії Siemens Energy дозвіл на постачання електротехнічного обладнання для атомної електростанції «Аккую» в Туреччині, яку зводить «Росатом», повідомляє російська газета «Коммерсант» із посиланням на джерела.

За даними співрозмовників видання, Федеральне управління економіки та експортного контролю ФРН не видало Siemens необхідні дозволи на постачання комплексного розподільчого пристрою, зокрема на експорт документації. «Коммерсант» зазначив, що влада Німеччини побоюється, що обладнання можуть вивезти до Росії, хоча воно виготовлене під конкретний обʼєкт.

Зараз влада Туреччини веде переговори з німецькою владою, щоб зʼясувати умови, за яких обладнання можна поставити на АЕС.

У проєктній компанії АЕС «Аккую Нуклеар», яка належить «Росатому», повідомили газеті, що не отримували офіційних повідомлень про зупинення постачання обладнання, а Siemens Energy «дотримується своїх контрактних зобовʼязань». Влада Німеччини та Siemens Energy це не коментували.

Країни Заходу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну запровадили кілька пакетів санкцій проти РФ, але вони ще не стосувалися російської ядерної енергетики.

У лютому 2023 року президент України Володимир Зеленський знову закликав Євросоюз запровадити санкції щодо компанії «Росатом», яка несе відповідальність за захоплення Запорізької атомної електростанції, найбільшої АЕС у Європі. Обмеження проти «Росатому» не потрапили в десятий пакет санкцій ЄС, писав Bloomberg. Проти таких санкцій виступають Угорщина та Болгарія.