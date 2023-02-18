У Хмельницькому пролунали щонайменше два вибухи – голова ОВА

У Хмельницькому під час повітряної тривоги 18 лютого пролунали щонайменше два вибухи, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

Про те, чи є вибухи наслідком влучань, чи це робота протиповітряної оборони, керівник не повідомив.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в області працює ППО. Раніше Кім вказав, що частина обʼєктів залишила область у північно-західному напрямку.

Через загрозу ракетної атаки в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла, повідомила компанія ДТЕК, уточнивши, що це «вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі».

Після 8:30 майже по всій території України була оголошена повітряна тривога, станом на 9:50 влада повідомила про відбій небезпеки майже в усіх областях.