Україна працюватиме над коаліцією бойових літаків – із зустрічі Зеленського та Рютте

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна працюватиме над створенням коаліції з країн, які готові постачати винищувачі, за аналогією з «танковою коаліцією». Про це Зеленський заявив на спільному із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте брифінгу в Києві.

«Питання захисту неба важливе. Бойові літаки – питання, яке ще складніше, ніж «коаліція танків». Ми працюватимемо точно над цією коаліцією, ми працюватимемо над питанням тренувань, ми почали розмову про питання тренувань, ми обговорювали це з Марком і це питання до всього світу. Тому що це питання, яке залежить не від однієї держави або одного рішення, або одного суспільства чи уряду. Це питання багатьох складових», – сказав Зеленський.

Він подякував прем’єр-міністру Нідерландів за намір передати Україні ЗРК Patriot.

«Вдячний прем’єр-міністру Нідерландів Марку Рютте за намір передати Україні ЗРК Patriot. Це вагоме посилення української ППО, захист наших міст і громадян від ракетного терору РФ. Цінуємо дієву підтримку з боку уряду Нідерландів у протидії агресору. Рухаємося разом уперед, до спільної перемоги», – написав Зеленський також у твітері.

Водночас прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте не виключив надання Україні бойових літаків: «Будемо вірити, що вдасться це обговорити і вирішити, так, як вдалося із танками. Бо поки я не хочу спекулювати на цю тему... Але чи схиляються Нідерланди до того, щоб постачати ці літаки і бути у переговорах щодо цього? Так».

Рютте також підтвердив, що Нідерланди разом з Німеччиною і Данією нададуть Україні 100 танків Leopard, разом з Німеччиною та США – ЗРК Patriot, а також танки Leopard-2 із боєзапасами.

Марк Рютте вдруге після початку повномасштабного російського вторгнення відвідує Україну. У липні 2022 року голова уряду Нідерландів відвідав Бородянку та Ірпінь, де побачив наслідки дій військ Росії.