Європарламент закликає серйозно розглянути питання про надання Україні літаків

Депутати Європарламенту закликають серйозно розглянути питання про постачання Україні західних винищувачів.

Як повідомляє пресслужба установи, депутати 444 голосами «за» схвалили резолюцію, присвячену річниці війни Росії проти України.

У документі євродепутати рішуче засуджують агресію Москви та підтверджують свою непохитну солідарність з народом і керівництвом України.

Читайте також: «Спершу безпілотники, з часом – F-16» – Александр Віндман про два сценарії закінчення війни в Україні й посилення допомоги США

Вони підтверджують свою підтримку надання військової допомоги Україні стільки, скільки це буде необхідно, і закликають розглянути питання також надання Україні ракетних систем і значного збільшення поставок боєприпасів.



Україна повинна бути здатною не тільки захистити себе, але й відновити повний контроль над усією своєю міжнародно визнаною територією, вважають депутати Європарламенту.

Після останньої зустрічі у форматі «Рамштайн», у якій 14 лютого взяли участь 54 держави-партнери, міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що він не має заяв щодо можливого надання Україні винищувачів.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що «дуже задоволений» результатами «Рамштайну-9». За його словами, очільник Пентагону Ллойд Остін сказав, що «Україна має перемогти».