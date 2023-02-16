З полону звільнили заступника мера Енергодара, він провів у неволі майже рік – Орлов

Цивільний, якого 16 лютого звільнили з російського полону – це перший заступник міського голови окупованого Енергодара Іван Самойдюк. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

«Маємо таку довгоочікувану звістку довжиною в 333 безкінечні дні – з полону звільнено першого заступника міського голови Івана Самойдюка!» – написав він.

Орлов нагадав, що його заступник потрапив у полон 19 березня минулого року.

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«Весь цей час він перебував у неволі, під постійним моральним та фізичним тиском», – додав мер Енергодара.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про звільнення 100 військових і одного цивільного з російського полону 16 лютого.

Російські війська захопили Енергодар – місто, в якому розташована Запорізька атомна електростанція – 4 березня 2022 року.