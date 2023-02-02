Викрадення: що відомо про пацієнтів психоневрологічного інтернату, яких окупанти вивезли з Херсонщини

Російський антивоєнний рух «Дозор» виявив, що вивезені з психоневрологічного будинку-інтернату села Каїри в Херсонській області України пацієнти перебувають у Волгоградської області Росії. Області, де 2 лютого відбувається масштабні урочистості з участю президента Росії Путіна до 80-ї річниці Сталінградської битви у Другій світовій війні. Влада Волгоградської області не коментує інформацію про вивезених із України, а правозахисники заявляють про відкрите викрадення, адже сім'ї підопічних інтернату нічого не знали про місцезнаходження своїх рідних. Про це пише проєкт Радіо Свобода Кавказ. Реалії.

У середині листопада 2022 року російська провладна газета «Известия» опублікувала відео з вивезенням пацієнтів будинку-інтернату – на кадрах люди на інвалідних візках, при цьому один із них має саморобну табличку з українським алфавітом.

У МНС Росії назвали вивезення пацієнтів із Херсонської області «евакуацією».

«Загалом на територію Криму було доставлено 208 пацієнтів, яких надалі поїздом направлять на територію Краснодарського краю та Волгоградської області», – заявив у листопаді представник департаменту інформаційної політики МНС Росії Дмитро Єршов.

Викрали недієздатних людей. З якою метою?

Майже через місяць на офіційному сайті постачальників соціальних послуг Волгоградської області з'явилося повідомлення, що 6 та 8 грудня до місцевого психоневрологічного закладу були доправлені підопічні будинку-інтернату з українського села Каїри, при цьому вказується лише кількість привезених останньою партією: «12 одержувачів соціальних послуг».

Село Каїри розташоване на лівому березі Дніпра у Каховському районі Херсонської області України. Під час широкомасштабного вторгнення Росії в Україну село було окуповане російськими підрозділами. Українські ЗМІ заявляли, що це одне із місць дислокації підрозділів із Чечні.

Ми заявляємо, що їх банально викрали. Незрозуміло, з якою метою

Учасниця руху «Дозор» Марія Худоярова знайшла держзакупівлю, зі змісту якої можна зробити висновок, що підопічні психоневрологічного інтернату з Херсонської області перебувають на території волгоградського інтернату, розповідає у розмові з редакцією Кавказ. Реалії Євгеній Кочегін, керівник руху, екс-координатор волгоградського штабу Олексія Навального.

Активіст наголошує, що проконсультувався із лікарями-психіатрами, які підтвердили: ті, хто перебував у Каїрському будинку-інтернаті, були недієздатними, тому не могли дати особистої згоди на вивіз.

«Переїзд, евакуація, насильницький виїзд – називайте, як хочете – з Херсона до Волгограда. А ми заявляємо, що їх банально викрали. Незрозуміло, з якою метою. Сьогодні по всій країні розселяють примусово вивезених з окупованих територій українців, це поширена практика, яка торкнулася і підопічних соціальних установ», – зазначив Кочегін.

Евакуація чи викрадення?

У виявлених документах російських держзакупівель йшлося про постачання кофт, сорочок, спідньої білизни та чобіт для 24 осіб на 143 тисячі рублів. Також влада провела тендери на організацію їхнього харчування, постачання ліків (зокрема таких, які використовуються для лікування шизофренії та як протиепілептичні).

З розрахунків технічного завдання харчування також виходить, що йдеться про 24 пацієнтів. При цьому таких тендерів у Краснодарському краї знайти не вдалося.

Незабаром після появи тендеру проходила гаряча лінія губернатора Бочарова.

Представники «Дозора» направили на неї питання про те, скільки громадян України перебувають на території області, чи їх насильно вивезли, чи повідомляли про них їхнім родичам.

У регіоні проживає 481 вивезений з території України

У січні Марія Худоярова отримала офіційну відповідь заступника голови комітету соціального захисту населення Волгоградської області Дениса Михальова – у ній немає повної інформації щодо жодного з питань.

З листа комітету у справах територіальних утворень, внутрішньої та інформаційної політики Волгоградської області випливає, що у пунктах тимчасового розміщення у регіоні проживає 481 вивезений з території України, у тому числі 48 осіб із Херсонської області.

Заступник голови Комітету Ольга Жмак також проігнорувала схожі запитання.

Примітно, що російська влада зареєструвала державну бюджетну установу «Каїрський психоневрологічний будинок-інтернат», призначивши навіть директора Оксану Банченко. Виходить, як юридична особа інтернат залишається у селі Каїри, при тому, що їхніх пацієнтів вивезли.

Женевські конвенції? Не чули

У даному контексті у міжнародному праві немає відмінностей між звичайними людьми та тими, хто потребує особливого соціального захисту – всі вони узагальнені як «мирне населення», щодо якого діють загальні правила, пояснив Кавказ. Реалії колишній викладач кафедри конституційного та муніципального права Волгоградського держуніверситету, автор посібників з міжнародного права, кандидат юридичних наук Роман Мельниченко.

Його звільнили з роботи після публікації у соціальних мережах антивоєнних постів.

Вивезення можливе лише за згодою

«У Женевській конвенції прописана заборона на будь-які переміщення мирних мешканців без їхньої згоди, при цьому державам, що окупують, дозволена їхня евакуація, «якщо цього вимагає безпека населення». Тут потрібно оцінювати, чи дійсно пацієнти інтернату могли постраждати від бойових дій, – пояснює юрист. Але, у будь-якому випадку, їх вивезення можливе лише за згодою – якщо вони захочуть залишитись, вони можуть залишитися».

Мельниченко додав, що пацієнти психоневрологічного інтернату, ймовірно, «перебувають під опікою державних органів, оскільки вони перейшли під контроль держави, що окупує, а значить, вона приймає рішення».

Експерт українського «Центру громадянських свобод» професор Михайло Савва в інтерв'ю Кавказ. Реалії зазначив, що ЗМІ України багато пишуть про вивезених з окупованих територій дітей-сиріт, пацієнтів психоневрологічних інтернатів та ув'язнених.

Мають діяти норми міжнародного гуманітарного права

«З точки зору російського законодавства ці дії законні, оскільки була оголошена анексія цих територій, Російська Федерація стала відповідальною за людей, які перебувають на них і потребують особливої підтримки. З точки зору міжнародного законодавства ситуація інша, оскільки практично ніхто не визнав анексію цих територій України, на них мають діяти норми міжнародного гуманітарного права», – заявляє правозахисник.

За його словами, міг бути задіяний механізм домовленостей із українською стороною щодо заборони на обстріл соціальних установ або встановлення «зелених коридорів» для вивезення людей туди. Головна проблема: люди не мають вибору, куди їм їхати – до Росії чи України.

«Навіть якщо вони недієздатні, у них є опікуни та родичі, яких ніхто ні про що не питає», – констатує речник.

Повторення депортації?

Українське суспільство реагує на вивезення дітей із інтернатів та інших соціальних установ вкрай негативно, продовжує професор Савва.

Це, за його словами, розглядається «як форма геноциду», оскільки діти перебувають у тому віці, коли формуються їх установки та самосвідомість, а якщо вони виростуть в іншому етнічному середовищі, у них буде інша етнічна належність.

Генеральний штаб збройних сил України та місцеві ЗМІ неодноразово повідомляли про насильницьку евакуацію населення з окупованих територій Херсонської області.

Українська сторона називає таку «евакуацію» без вибору «депортацією», навіть проводять паралелі з виселенням кримсько-татарського народу у 1944 році.