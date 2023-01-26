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Росія: суд зупинив процес у справі про невиконання військовим наказу

Російські мобілізовані

Військовий суд у Краснодарі зупинив розгляд кримінальної справи про невиконання наказу «в воєнний час або в умовах збройного конфлікту або ведення бойових дій», порушеної щодо військовослужбовця Вадима Бая. Видання Кавказ.Реалії зазначає, що справа Бая була однією з перших у Росії, порушених за відповідною статтею кримінального кодексу.

Причиною зупинення розгляду справи стала неможливість установити місце перебування обвинуваченого.

У вересні 2022 року російська влада посилила покарання за самовільне залишення військових частин або місць служби. Відтоді проти російських військовослужбовців – як тих, хто ухилився від призову на службу за так званою «частковою мобілізацією», так і тих, хто відмовився брати участь у бойових діях на території України, порушено сотні кримінальних справ, за якими вже ухвалені десятки вироків.

Наприкінці 2022 року Южно-Сахалінський гарнізонний військовий суд засудив до трьох років колонії-поселення солдата Костянтина Саннікова, який утік із військової частини в Бєлгородській області, щоб його не відправили на фронт в Україні. У січні військовий суд у Нальчику призначив покарання у вигляді одного року та трьох місяців позбавлення волі для військовослужбовця Тархана Мальсагова, визнавши його винним у самовільному залишенні частини в період мобілізації. За версією слідства, Мальсагов залишив військову частину, не попередивши про це командування, щоб відвідати родичів. При цьому за два тижні він добровільно повернувся на службу.

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