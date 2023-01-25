Мобілізовані з Сибіру повідомили, що їх кинули в Донецькій області без допомоги

Група мобілізованих росіян із Сибіру записала відеозвернення, в якому вимагала повернути їх із фронту. Військовослужбовці повідомили, що їхній полк був розформований ще в Новосибірську, і зараз вони не належать до жодного військового підрозділу. Вони перебувають на території, як вони кажуть, «ДНР» і не розуміють, що їм робити далі.

Звернення військовослужбовців опублікувало видання «Люди Байкалу». За словами мобілізованих, 31 грудня їх було відправлено до Донецької області, при цьому їх готували до служби в територіальній обороні, але вони були перекваліфіковані на штурмову групу без відповідної підготовки. Мобілізовані повідомили, що вже двоє їхніх товаришів були вбиті, 19 поранені.

Мобілізовані називають номер свого колишнього полку, 1439, і номер військової частини, 95380, але уточнюють, що полк розформували ще торік.

Крім того, автори звернення кажуть, що перебувають на Донеччині без техніки та спорядження, не перебувають на утриманні, їжу, воду та медикаменти купують собі самі, живуть «у повній антисанітарії».

У звернення немає конкретного адресата, військові просять покарати «відповідальних за це свавілля», розібратися в ситуації та повернути їх із лінії фронту.

Ідентифікувати особи військових та підтвердити справжність відео неможливо. Проте такі звернення мобілізованих публікуються регулярно з кінця вересня 2022 року.

Останнє аналогічне звернення оприлюднене 18 січня. Його записали ярославські мобілізовані, які розповіли, що командування хоче звинуватити їх у дезертирстві, попри оголошений командуванням наказ про відступ. За словами родички одного з мобілізованих, після запису відеозвернення до солдатів приїхали спецпризначенці, а військова комісія з окупованої Луганської області вимагає повернутися на залишені позиції.