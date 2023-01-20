Генштаб: Росія готується до прихованої мобілізації в окупованому Криму

Росія готується до прихованої мобілізації в окупованому Криму, заявив у ранковому зведенні 20 січня Генеральний штаб Збройних сил України.

«Зокрема, у місті Севастополь виклики до військових комісаріатів розпочали надходити IT-спеціалістам, фінансовим працівникам та іншим фахівцям, які мали бронь від мобілізації», – йдеться в повідомленні.

Інших подробиць у Генштабі не навели.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що в Росії найближчим часом можуть оголосити нову хвилю мобілізації для війни проти України.

В ISW нагадали, що українські та західні спецслужби також неодноразово попереджали про заплановану на середину січня нову хвилю мобілізації в Росії.

Наприкінці жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу прозвітував про завершення мобілізації. Після цього про таке ж оголосив президент РФ Володимир Путін, але відповідного указу не підписав. За підрахунками журналістів, на війну проти України могли призвати більше, ніж заявлена кількість у 300 тисяч резервістів.