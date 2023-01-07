ГУР прогнозує початок додаткової мобілізації в Росії 15 січня

Росія може оголосити додаткову мобілізацію 15 січня – такий прогноз озвучив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк у коментарі t-online. Коментар оприлюднила пресслужба ГУР 7 січня.

«За його словами, до збройних сил країни-терориста буде мобілізовано до пів мільйона росіян. Мобілізація, проєкт указу про яку вже існує, цього разу також проходитиме у великих російських містах, таких як Москва та Санкт-Петербург», – йдеться в повідомленні ГУР.

За даними Черняка, мобілізація торкнеться чоловіків, які працюють як у соціальних сферах, так і у «галузях, що приносять прибутки для російської економіки».

У Генеральному штабі ЗСУ 5 січня заявили про підготовку Росії до чергової хвилі мобілізації.

Читайте також: Українська розвідка заявляє про саботаж на залізниці в Росії

Наприкінці грудня міністр оборони України Олексій Резніков закликав росіян уникати нової хвилі мобілізації, яка може відбутися найближчим часом.

У вересні минулого року в Росії було оголошено так звану часткову мобілізацію, за якою в армію призвали, за офіційними даними, 300 тисяч цивільних осіб. Призов за мобілізацією було зупинено.