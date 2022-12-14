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«Прогнози некоректні»: Маляр заперечила, що Міноборони планує мобілізацію після Нового року

Ганна Маляр уточнила, що продовження мобілізації залежить від перебігу бойових дій

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 14 грудня прокоментувала свої попередні слова щодо мобілізації.

«Якщо ви бачите сьогодні заголовки про ніби-то анонсовану мобілізацію – це неправда, яку сліпо поширюють, навіть не перевіряючи першоджерело», – сказала вона, посилаючись на ефір каналу «1+1» напередодні, в якому взяла участь.

Маляр уточнила, що продовження мобілізації залежить від перебігу бойових дій.

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«Продовження мобілізації залежить від ходу війни. Тому тут прогнози некоректні», – заявила заступниця міністра.

Маляр вказала на те, що загальна мобілізація триває з 24 лютого, і її декілька разів продовжувала Верховна Рада на запит президента України.

Раніше в медіа поширилися повідомлення про те, що Ганна Маляр нібито анонсувала нову хвилю мобілізації на початку 2023 року.

В Україні від 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію.

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