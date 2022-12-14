«Прогнози некоректні»: Маляр заперечила, що Міноборони планує мобілізацію після Нового року

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 14 грудня прокоментувала свої попередні слова щодо мобілізації.

«Якщо ви бачите сьогодні заголовки про ніби-то анонсовану мобілізацію – це неправда, яку сліпо поширюють, навіть не перевіряючи першоджерело», – сказала вона, посилаючись на ефір каналу «1+1» напередодні, в якому взяла участь.

Маляр уточнила, що продовження мобілізації залежить від перебігу бойових дій.

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«Продовження мобілізації залежить від ходу війни. Тому тут прогнози некоректні», – заявила заступниця міністра.

Маляр вказала на те, що загальна мобілізація триває з 24 лютого, і її декілька разів продовжувала Верховна Рада на запит президента України.

Раніше в медіа поширилися повідомлення про те, що Ганна Маляр нібито анонсувала нову хвилю мобілізації на початку 2023 року.

В Україні від 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію.