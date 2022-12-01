Зеленський відповів на петицію щодо демобілізації військових, які відслужили один рік

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію, яка закликає демобілізувати за бажанням мобілізованих військовослужбовців, що відслужили один рік. Петиція, розміщена на сайті президента, раніше набрала понад 25 тисяч необхідних для розгляду підписів.

«Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, звільняються з військової служби під час воєнного стану на підставах, визначених статтею 26 закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», зокрема за віком, за станом здоров’я, у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, через сімейні обставини або з визначених названим законом України поважних причин», – йдеться у відповіді.

«Отже, в умовах дії правового режиму воєнного стану звільнення мобілізованих військовослужбовців з військової служби на інших підставах не передбачено», – додав президент.

Водночас, за словами Зеленського, він звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням «комплексно опрацювати» порушені в електронній петиції питання та про результати їх розгляду поінформувати автора.

Петиція була зареєстрована у вересні, в листопаді зібрала понад 25 тисяч підписів. Автор петиції – Антон Водяний.

Тим часом, 1 грудня Верховна Рада України схвалила в цілому закон №8081, який закріплює право військовослужбовців на відпустку під час дії воєнного стану.

За новим законом, військовослужбовці матимуть право на частину основної щорічної відпустки, а також на відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.

Кожна з таких відпусток може бути надана тривалістю не більш як 10 календарних днів. При цьому не буде враховуватися час, необхідний для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Умовою надання відпустки є те, щоб у відповідному підрозділі водночас були відсутні не більш як 30% відсотків загальної чисельності військовослужбовців певної категорії.