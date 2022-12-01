Верховна Рада схвалила закон про відпустки військовослужбовцям у час дії воєнного стану

Верховна Рада України 1 грудня схвалила в цілому закон №8081, який закріплює право військовослужбовців на відпустку під час дії воєнного стану. Документ підтримали 269 голосами, повідомив у телеграмі депутат Верховної Ради Ярослав Железняк.

За новим законом, військовослужбовці матимуть право на частину основної щорічної відпустки, а також відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.

Кожна з таких відпусток може бути надана тривалістю не більш як 10 календарних днів. При цьому не буде враховуватися час, необхідний для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Умовою надання відпустки є те, щоб у відповідному підрозділі водночас були відсутні не більш як 30% відсотків загальної чисельності військовослужбовців певної категорії.

Також 1 грудня український парламент ухвалив заяву щодо необхідності реформування ООН і нелегітимності перебування в цій організації Російської Федерації та заяву щодо енергетичного тероризму з боку Росії.

Згідно з українським законодавством, яке було чинним дотепер, під час воєнного стану відпустки для військовослужбовців не були передбачені. Бійця могли відпустити з місця служби для лікування (і повʼязаної з ним реабілітації), в разі смерті близького родича або в інших подібних випадках.