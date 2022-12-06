У МВС розповіли, чи треба вручати повістки на блокпостах

Наразі «немає жодної потреби» вручати повістки на блокпостах. Про це в ефірі загальнонаціонального марафону 6 грудня сказав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«Сьогодні у нас велика кількість добровольців, які приходять у відповідні пункти комплектування із тим, щоб бути мобілізованим до лав ЗСУ. Тому на сьогоднішній день, спілкуючись з нашими Збройними силами, я розумію, що вони мають можливість вже відбирати кращих із тих, хто бажає. Тому, в принципі, на сьогоднішній день немає жодної потреби, щоби когось сповіщати на блокпостах», – сказав він.

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В Україні від 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію.

16 листопада Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 19 лютого 2023 року.