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Зеленський звернувся з вітанням до військових із нагоди Дня ЗСУ на в’їзді до Слов’янська

Поїздка президента на Донбас не була раніше анонсована

Президент України Володимир Зеленський привітав українських військовослужбовців із Днем Збройних сил України.

Він записав відеозвернення на в’їзді до Слов’янська Донецької області, про що свідчить відповідний напис у кадрі позаду президента. Поїздка на Донбас не була раніше анонсована.

«Вітаю вас із великим святом – Днем ЗСУ. Сьогодні ми згадуємо всіх, хто віддав своє життя. Знайдіть сьогодні хвилину для хвилини мовчання», – закликав Зеленський.

Він додав: «285 днів ви захищаєте державу. Ми завжди пам’ятатимемо ваш подвиг», звертаючись до військових.

Зеленський зазначив, що вирішив відзначити цей день на передовій – з військовими.

«Ми пишаємось нашими Сухопутними, Повітряними силами, Військово-Морськими силами, Силами спецоперацій, Військовою розвідкою, Десантно-штурмовими військами. Ми пишаємося всіма ЗСУ», – заявив Зеленський і висловив упевненість, що Україна відзначатиме день ЗСУ «під мирним небом, на майдані Незалежності».

Раніше сьогодні привітав ЗСУ з професійним святом головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, наголосивши, що гордий бути головнокомандувачем у цей важкий час.

6 грудня відзначається День Збройних сил України.

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