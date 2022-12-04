Американська розвідка спрогнозувала перебіг війни в Україні взимку та навесні

Американська розвідка очікує на значне сповільнення бойових дій між Україною та РФ на кілька місяців, зазначила директор національної розвідки США Авріл Хейнс на щорічному форумі національної оборони в Каліфорнії.

Розвідка США вважає, що хоча президент Росії Володимир Путін «більш поінформований» про труднощі, з якими стикаються російські війська, незрозуміло, чи має він «повне уявлення про те, наскільки вони важкі».

«Ми вже бачимо деякий зменшений темп конфлікту... і ми очікуємо, що це, ймовірно, буде те, що ми побачимо в найближчі місяці», – цитує Хейнс видання Sky News.

Вона додала, що обидві армії впродовж зими будуть займатися переобладнанням та постачанням для контрнаступу навесні, але сказала, що існує «достатня кількість скепсису щодо того, чи будуть росіяни справді готові це зробити», додавши, що перспективи для України є більш оптимістичними.

Хейнс також наголосила, що знищення критично важливої інфраструктури України з боку Росії мало на меті частково підірвати волю українських військових до опору, але додала, що розвідка не бачить «жодних доказів того, що це вдалося зараз».

Водночас дослідники з американського Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що з настанням зими умови на сході України, ймовірно, стають більш сприятливими для вищих темпів військових операцій.