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Зведення Генштабу ЗСУ: армія РФ здійснила два ракетних удари та більше десяти обстрілів із РСЗВ

Українські військові обстріляли з артилерії позиції російських військ поблизу Бахмута Донецької області, 20 листопада 2022 року, ілюстративне фото

Від початку доби, 4 грудня, армія РФ завдала двох ракетних ударів та здійснила більше десяти обстрілів із РСЗВ по позиціях ЗСУ та населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Також ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Нікополь та Херсон, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу в фейсбуці.

«Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступ, та активно залучати авіацію для підтримки наземних угруповань», – пише пресслужба Генштабу.

Як відзначає Генштаб, росіяни й надалі обмежують права і свободи українців на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Окупанти під виглядом боротьби з диверсійними розвідувальними групами, встановили блокпост на річці Чайка й заборонили прохід човнів.

Згідно з даними Генштабу, лікувальні заклади Донецька переповнені пораненими росіянами, через що планові операції цивільним перенесли на невизначений термін, а нових поранених – не приймають.

«В Новопсковське територіальне медичне об’єднання тимчасово окупованої території Луганської області за останні дні доставлено до 300 поранених російських окупантів», – додає Генштаб ЗСУ.

Радіо Свобода за умов війни не може незалежно перевірити інформацію сторін збройного протистояння.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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