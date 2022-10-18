Рада скасувала призов на строкову службу під час воєнного стану 

Верховна Рада ухвалила закон про особливості призову на строкову військову службу та діяльність призовних комісій. Документ за основу та в цілому підтримали 318 народних депутатів.

Відповідно до закону, під час дії воєнного стану призову на строкову військову службу в Україні не проводитимуть, а призовні комісії створюють для розгляду питань організації медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку. Йдеться про призовників і тих, що досягли 27-річного віку, взяття їх на військовий облік військовозобов'язаних або виключення з військового обліку.

Закон також передбачає направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів або ухвалення рішення про відмову в такому направленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський скасував осінній призов на строкову службу.