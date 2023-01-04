Українська розвідка заявляє про саботаж на залізниці в Росії

Партизани зупинили рух поїздів на залізниці в районі Красноярська в Росії, заявило Головне управління розвідки Міністерства оборони України 4 січня.

«В ніч на 4 січня у Росії партизани вчергове зупинили рух цивільних потягів та військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці у районі Красноярська. У новому 2023 році це вже принаймні шостий випадок знищення блоків сигналізації, централізації та блокування на залізниці у різних регіонах Росії, що призводить до порушень у графіках руху військових ешелонів», – йдеться в повідомленні.

При цьому, за даними ГУР, у 2022 році відбулося близько 40 подібних випадків, а також випадки знищення залізничних трансформаторів та локомотивів.

«Суттєва активізація рейкових партизан у Росії відбулася після оголошення путінським режимом часткової мобілізації», – стверджує розвідка.

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Наразі немає можливості перевірити цю інформацію незалежно. Російська залізниця не повідомляла про інцидент біля Красноярська.

У жовтні британська розвідка припустила, що російське керівництво «буде дедалі більше стурбоване» диверсіями на залізниці, на яку покладається армія Росії для розгортання сил в Україні.

Влада Брянської, Бєлгородської та Курської областей Росії, які межують із Україною, неодноразово повідомляла про обстріли, як вони стверджували, з українського боку, внаслідок яких є жертви та руйнування. Українська сторона ці повідомлення не коментує.

Також періодично повідомляється про диверсії на залізничних коліях Росії, за якими на війну в Україні надходять жива сила та техніка. Відповідальність за частину з них беруть на себе групи, які називають себе партизанами, їх учасники виступають проти війни в Україні.