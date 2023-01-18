Путін вже 18 січня може оголосити другу хвилю мобілізації – американські аналітики

Найближчими днями, можливо, вже 18 січня, президент Росії Володимир Путін може оголосити про другу хвилю мобілізації для розширення російської армії, повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков 17 січня оголосив, що Путін виступить у Санкт-Петербурзі 18 січня з промовою на честь 80-ої річниці прориву радянськими військами нацистської блокади Ленінграда, рідного міста Путіна. Путін любить використовувати символічні дати для звернення до російського народу, і деякі російські провоєнні блогери відзначили, що він скористається цією можливістю, щоб або оголосити мобілізацію, або війну з Україною», – йдеться в повідомленні.

В ISWнагадали, що українські та західні спецслужби також неодноразово попереджали про заплановану на середину січня нову хвилю мобілізації в Росії.

Наприкінці жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу прозвітував про завершення мобілізації.

Після цього про таке ж оголосив президент РФ Володимир Путін, але відповідного указу не підписав. За підрахунками журналістів, на війну проти України могли призвати більше, ніж заявлена кількість у 300 тисяч резервістів.