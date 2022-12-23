У Росії активістку з Кубані, яка виступала на підтримку України, засудили до 9 років ув’язнення

Другий Західний окружний військовий суд у Москві визнав активістку з Краснодарського краю Росії Дар’ю Полюдову винною у створенні екстремістського співтовариства «Лівий опір» і закликах до тероризму. Її засудили до дев’яти років позбавлення волі, повідомляє проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії з посиланням на її адвоката.

Як вказано у рішенні суду, Полюдова створила опозиційний рух, члени якого намагалися «дискредитувати органи влади» Росії і провокувати сутички зі співробітниками поліції. Стверджується, що вона зробила це, тому що «негативно ставилася до чинної в Російській Федерації системи державної влади та її федерального устрою».

2021 року Другий західний окружний суд Москви вже визнавав Полюдову винною у публічних закликах до екстремістської діяльності та виправданні тероризму. До цього вона відбула покарання в колонії за звинуваченням у закликах до екстремізму й сепаратизму.

Полюдова брала участь в акціях на підтримку України, українських активістів і заарештованих кримських татар. Вона була організаторкою «Маршу за федералізацію Кубані». Правозахисний центр «Меморіал» визнав її політичною ув’язненою.

Крім краснодарської активістки, яка в останні роки жила в Москві, у справі про «Лівий опір» обвинувачують її знайомих Кирила Котова, Олену Крилову, Ігоря Кузнєцова, Андрія Романова, Сергія Кірсанова. Котову також винесли вирок сьогодні – йому призначили три роки позбавлення волі умовно, повідомив телеграм-канал «#СвободныйКириллЖуков».