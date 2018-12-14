У Росії відому проукраїнськими пікетами активістку заарештували на 10 діб

Суд у столиці Росії Москві призначив 10 діб арешту активістці Дар’ї Полюдовій за участь в одиничному пікеті «Марш проти влади», повідомляє правозахисний портал «ОВД-Инфо».

Активістка оголосила голодування на знак протесту проти рішення суду. 12 грудня Полюдову затримали на Пушкінській площі в Москві разом із двома іншими активістами. Вона провела у відділку поліції дві доби в очікуванні суду.

20 жовтня 2017 року Полюдова вийшла на свободу після майже двох років проведених у колонії-поселенні.

Активістку засудили в 2015 році. Суд визнав її винною в закликах до сепаратизму й екстремізму. Приводом для цього став репост картинки з текстом «Етнічні українці Кубані хочуть приєднатися до України» на сторінці Полюдової в соціальній мережі. Полюдова назвала цей запис «тролінгом». Також слідчі визнали екстремістським допис активістки, в якому вона покладає відповідальність за всі теракти і проблеми в Росії на президента Володимира Путіна і запитує, чому росіяни не можуть повалити режим, як це зробили українці.

Суд відмовляв Полюдовій в умовно-достроковому звільненні. Через жорстоке поводження в колонії-поселенні вона кілька разів оголошувала голодування.