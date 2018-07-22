У Росії затримали учасників пікетів проти пенсійної реформи

Поліція у столиці Росії Москві затримала двох учасників одиничних пікетів проти пенсійної реформи.

Активісти Дар'я Полюдова і Кирило Котов 22 липня проводили пікети проти підвищення пенсійного віку. Як повідомляє правозахисний портал «ОВД-Инфо», їх доправили до відділення поліції.

Дар’я Полюдова провела два роки в колонії-поселенні за звинуваченням у закликах до сепаратизму. На волю вона вийшла в жовтні 2017 року. Кирило Котов – пензенський активіст «Лівого опору». У червні його заарештовували на 15 діб в Москві через одиничний пікет біля входу на Красну площу, де він закликав бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії.

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19 липня Держдума Росії ухвалила в першому читанні законопроект про пенсійну реформу, що передбачає підвищення пенсійного віку для чоловіків з 60 до 65 років і для жінок з 55 до 63 років.

Пенсійна реформа вже викликала акції протесту в десятках міст Росії. Біля будівлі Держдуми 19 липня пройшли пікети з вимогою не ухвалювати законопроект. На тлі пенсійної реформи у росіян різко знизився рейтинг довіри до президента Росії Володимира Путіна, як випливає з опитування фонду «Громадська думка».

20 липня Путін вперше прокоментував пенсійну реформу, заявивши, що йому не подобається це рішення, і він готовий вислухати і його противників, якщо вони «не піаряться».