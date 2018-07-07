У Сімферополі в парку імені Гагаріна Сімферопольське відділення КПРФ провело мітинг проти російської пенсійної реформи.

Як повідомляє 7 липня кореспондент Крим.Реалії, в мітингу взяли участь близько 150 осіб, більшість з яких – члени КПРФ з Сімферополя та інших населених пунктів Криму. Учасники мітингу вийшли з транспарантами і плакатами, що закликають до скасування нової пенсійної реформи в Росії.

Як повідомили учасники мітингу, російська влада Сімферополя ухвалила повідомлення про плановану акцію, однак дозволили її провести не в центрі міста, а в парку Гагаріна. Місцеве відділення КПРФ висловило невдоволення подібним рішенням влади.

«Ця влада робить все, щоб про шкоду пенсійної реформи не знали. Нам заборонили ставити намети на площі Леніна, щоб роздавати запрошення на наш мітинг. Мітинг дозволили проводити тільки в парку, щоб якомога менше народу знало про нього, і менше могло прийти на нього», – заявив в ході акції протесту глава Сімферопольського відділення КПРФ, місцевий депутат Степан Кіскін.

​Також учасники мітингу ухвалили резолюцію, в якій закликали російську владу не підтримувати нову пенсійну реформу, і заявили, що мають намір провести повторний мітинг 28 липня.

Раніше повідомлялося, що російська адміністрація Сімферополя заборонила місцевому відділенню КПРФ проводити 30 червня мітинг проти російської пенсійної реформи. У зв'язку з цим комуністи вирішили перенести мітинг на 7 липня.

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Раніше уряд Росії вніс до Держдуми законопроект про підвищення пенсійного віку в Росії з 55 до 63 років для жінок і з 60 до 65 років для чоловіків. Зміни планується проводити поетапно упродовж перехідного періоду, який може початися в 2019 році.