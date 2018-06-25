В яких пострадянських країнах на пенсії живуть довше, а в яких – менше?

Кожна країна має свій пенсійний вік. Також в кожній країні різна очікувана середня тривалість життя. Ми порівняли ці показники і з’ясували, в яких країнах на теренах колишнього Радянського Союзу люди довше всього живуть на пенсії. Виявилося, що найдовше за всіх живуть в Узбекистані, найменше – в Казахстані.

На першому місці опинився Узбекистан із середнім показником 29,7. При очікуваній тривалості життя в 75 років для жінок і 69,7 років для чоловіків, у мешканок Узбекистану є шанс прожити на пенсії в середньому 20 років (вони виходять на пенсію в 55), а у чоловіків – 9,7 (вони виходять на пенсію в 60 років).

На другому місці з невеликим відривом (середній показник – 29,6) опинилася Росія. Росіяни сьогодні (до ухвалення пенсійної реформи, яка має підвищити пенсійний вік) можуть прожити на пенсії 6,4 року (середня тривалість життя у них – 66,7), у росіянок - 23,2 року (в середньому жінки живуть 77,2 роки).

На третьому місці – Білорусь (із показником 27). Тут жінки мають шанс прожити на пенсії в середньому трохи більше від 21 року, чоловіки - майже 6 років.

А ось антирейтинг за тривалістю життя на пенсії очолює Казахстан. Середній показник життя на пенсії тут – 8,05 року. Жінки в цій країні живуть в середньому 75 років, так що, коли вони виходять на пенсію в належні 63 роки, вони зможуть прожити в середньому ще трохи більше від 12 років. Чоловіки також йдуть на пенсію в 63 роки, але при середній тривалості життя в майже 67 років вони не проживуть на пенсії і чотирьох років.

Якщо порівнювати показники окремо по чоловіках і жінках, найкращою ситуація виглядає саме в Росії – тут жінки проживають на пенсії більше від 23 років. На другому місці про тривалості життя на пенсії – Білорусь (21 рік), на третьому – Узбекистан (20 років). Найменше живуть на пенсії в Казахстані і Молдові (трохи більше від 12 років).

Більше пощастило чоловікам, які проживають в Узбекистані. Вони мають всі шанси прожити після виходу на пенсію майже 10 років. Це найвищий показник серед жителів колишнього СРСР.

Україна на другому місці – чоловіки при середній очікуваній тривалості життя у 67,6 року на пенсії живуть 7,6 року. Російські чоловіки ж опинилися на третьому місці – на пенсії вони проживають трохи менше від 6,5 років.