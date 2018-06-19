Росія: Навальний оголосив про акції протесту проти пенсійної реформи

Російський опозиційний політик Олексій Навальний оголосив про проведення в містах Росії акції протесту проти підвищення пенсійного віку. Вона запланована на 1 липня.

У себе в Instagram Навальний написав, що його штаби в 20 містах подали заявки на проведення акцій.

«Заявки подані поки лише в тих містах, де не відбувається чемпіонат світу (з футболу – ред.). Відповідно там зберігся стандартний порядок подачі таких повідомлень. Це загальнонаціональний і загальнонародний протест. Ми закликаємо всіх брати участь в акціях проти підвищення пенсійного віку, незалежно від політичних поглядів і уподобань», – вказав Навальний.

Раніше цього місяця уряд Росії вніс до Держдуми законопроект про підвищення пенсійного віку в Росії з 55 до 63 років для жінок і з 60 до 65 років для чоловіків. Зміни планується проводити поетапно впродовж перехідного періоду, який може розпочатися в 2019 році.