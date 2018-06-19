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19 Червень 2018, Київ 11:06
Новини | Міжнародні

У Росії за протест проти пенсійної реформи затримали політика

Затримання політика Сергія Мітрохіна біля Державної думи Росії, архівне фото, 9 червня 2017 року

У Москві біля будівлі Державної думи Росії поліція затримала голову московського відділення партії «Яблуко» Сергія Мітрохіна. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, політик стояв в одиночному пікеті з плакатом проти пенсійної реформи.

Мітрохіна доправили у Тверське відділення поліції.

16 червня уряд Росії вніс до Держдуми законопроект про підвищення пенсійного віку в Росії з 55 до 63 років для жінок і з 60 до 65 років для чоловіків. Зміни планується проводити поетапно впродовж перехідного періоду, який може розпочатися в 2019 році.

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