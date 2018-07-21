Дотягнути до пенсії: кримчани під катком російської реформи

Пенсійна реформа, що проводиться в сусідній Росії, торкнеться і кримчан. Жителі анексованого півострова можуть побачити заповітну пенсію на вісім років пізніше терміну, що існує нині. Такі нововведення російська влада планує запровадити вже в 2019 році, і першими під реформу потрапляють чоловіки 1959-го та жінки 1964-го року народження. Законопроект уже зареєстрований у Держдумі Росії, а голосування заплановане на осінь.

Риторика Путіна

Президент Росії Володимир Путін ще в 2005 році відкидав ідеї про підвищення пенсійного віку.

Я проти збільшення термінів пенсійного віку. І поки я президент, таке рішення ухвалене не буде

«Я проти збільшення термінів пенсійного віку. І поки я президент, таке рішення ухвалене не буде», ‒ запевняв він під час «Прямої лінії» 27 вересня 2005 року.

І через вісім років риторика Путіна залишалася непохитною.

«Ми вже неодноразово говорили, що вважаємо недоцільним підвищення пенсійного віку в Росії і не будемо цього робити», ‒ говорив Путін у 2013 році.

Але ось після анексії Криму та запровадження проти Росії санкцій промова Путіна стала м'якшою.

«Це потрібно робити у відкритому діалозі з суспільством», ‒ говорив Путін у 2015 році. А в 2017-му зауважив: «За будь-якого варіанта це не торкнеться тих, хто вже вийшов на пенсію».

У нинішньому році, під час чергової «Прямої лінії», Володимир Путін уникнув конкретики.

«Які заходи будуть запропоновані урядом для вирішення цього основного завдання ‒ ми маємо дізнатися вже найближчим часом», ‒ відповів Путін на пряме запитання про підвищення пенсійного віку.

І вже 14 червня, рівно через тиждень після цього ефіру, уряд Росії зареєстрував пенсійний законопроект.

До виборів президента Росії піднімати пенсійний вік не можна було. Вибори пройшли – і вже все можна

«Розмови про підвищення пенсійного віку ходили вже давно. Просто до виборів президента Росії піднімати пенсійний вік не можна було. Вибори минули, і, звичайно, вже все можна», ‒ коментує кримський політолог Євгенія Горюнова.

Документ пропонує збільшити пенсійний вік для жінок з 55 до 63 років, а для чоловіків ‒ з 60 до 65 років.

Дотягнути б...

Кримчанка Галина планувала вийти на пенсію через три роки, але тепер їй доведеться працювати до 2024-го.

Я як дізналася про це, не хочу навіть працювати... Хоч страйкувати йди

«Я як дізналася про це, не хочу навіть працювати... Хоч страйкувати йди», ‒ ділиться емоціями жінка.

Галині 52 роки, вона родом з Києва, а в Криму живе з 1996-го. Відтоді й досі працює у воєнізованій охороні, але грошей не вистачає, тому між робочими вахтами жінка продає сувеніри. У 2014 році вона ще вірила в швидку пенсію та «безбідну старість у Росії».

В Україні пенсійні зміни почалися ще в 2011 році: тоді держава пішла шляхом підвищення страхового стажу та збільшення пенсійного віку тільки для жінок.

У 2014 році українські пенсійні умови були значно гіршими, ніж російські. Мінімальна пенсія тоді становила 949 гривень (на той момент ‒ близько 40 доларів), а в Росії ‒ трохи більше шести тисяч рублів (6354 рубля ‒ приблизно 177 доларів). Саме цим, вважає екс-голова громадської ради при Пенсійному фонді України Галина Третьякова, в 2014-му російська влада підкуповувала прихильність людей пенсійного та передпенсійного віку в Криму.

«Пенсія в Росії була більшою... Пенсії вигідніше було отримувати там, і в цьому сенсі поведінка людей абсолютно економічно раціональна», ‒ каже Третьякова.

Кримчанці Галині, наприклад, зароблений до анексії стаж російська влада не врахувала. Тепер жінка може розраховувати лише на мінімальну російську пенсію ‒ вісім з половиною тисяч рублів (близько 130 доларів).

​«Я не хочу навіть працювати. Навіть жодного дня не хочу працювати... У мене ж є якийсь стаж. Є! Ось і буду чекати, якщо, звичайно, доживу до шістдесяти», ‒ міркує кримчанка.

Логіка по-російськи

Сьогодні населення Криму становить майже два мільйони осіб, з них 538 тисяч ‒ пенсіонери. Практично кожен третій житель півострова ‒ пенсіонер, а працівників на забезпечення пенсійних виплат не вистачає.

«І не варто забувати, що російські олігархи потрапили під санкції. Їм теж потрібно якимось чином компенсувати витрати. А для цього бюджет ‒ прекрасний спосіб. Логічніше давати тим, хто тобі допомагає та підтримує, а не російським пенсіонерам, які для тебе є лише електоратом, а до виборів, як ви розумієте, далеко», ‒ пояснює логіку кримський політолог Євгенія Горюнова.

Російський телеканал «Дождь» підрахував, що Пенсійний фонд Росії на своє утримання витрачає 117 млрд рублів. Цього вистачило б на виплати мінімальної пенсії більш ніж тринадцяти з половиною мільйонам пенсіонерів. Така сума порівнянна з бюджетом багатьох російських регіонів, наприклад, Алтайського краю. І цих же грошей вистачило б на виплату мінімальної пенсії кримчанам 25 разів.

Але логіка автора закону про підвищення пенсійного віку, Дмитра Медведєва, така: тривалість життя в Росії збільшилася ‒ значить, люди можуть працювати довше.

Змінилися й побутові умови, й умови праці, а терміни виходу на пенсію залишилися колишніми. Їх тому давно пора переглянути

«Люди пенсійного віку, скажімо, років 30 назад і сьогодні ‒ це різні люди. Багато з них в цьому віці сповнені сил і бажання працювати... Окрім того, змінилися й побутові умови, й умови праці, а терміни виходу на пенсію залишилися колишніми. Їх тому давно пора переглянути», ‒ вважає голова уряду Росії.

Протест? У Росії?

У середньому в Росії чоловіки живуть до 67 років, а жінки ‒ до 77-ми. За інформацією Російської конфедерації праці, однієї з найбільших федеральних профспілок, до пенсії не доживуть 40 відсотків чоловіків і 20 відсотків жінок. Російський опозиціонер Олексій Навальний закликав росіян вийти на вулиці та протестувати проти реформи.

Ми всі з вами помремо до настання пенсійного віку...

«Ми всі з вами помремо до настання пенсійного віку... Фактично їм сказали: ти працюватимеш до смерті й пенсії не отримаєш ніколи. Ось десять осіб нас зараз дивляться і чотирьом з них не світить ніяка пенсія. Все своє життя ти працював, а пенсії у тебе не буде», ‒ констатував Навальний.

Обурені законопроектом і російські комуністи.

«На мій погляд, це ‒ людожерський закон, який, по суті, дестабілізує все суспільство. Ми не тільки категорично проти, ми звернемося до всієї країни й запропонуємо провести загальнонаціональний референдум на цю тему, тому що це стосується, без винятку, кожної людини», ‒ обурився перший секретар ЦК Комуністичної партії Росії Геннадій Зюганов.

У півсотні міст Росії та в Криму відбулися мітинги-протести проти пенсійного віку. Однак зібратися дозволили тільки в тих містах, де не проходив Чемпіонат світу з футболу. Люди висловлювали свій протест і обговорювали далеко не райдужні перспективи.

«Мені 42 роки, я не можу вже знайти роботу. Мене роботодавець не бере. 30 років ‒ це межа, все... А ви хочете до 65-ти», ‒ скаржився на мітингу безробітний будівельник Андрій Нікіфоров.

Я вважаю, що це грабунок

«Я вважаю, що це грабунок. Я вважаю, що якщо всі громадяни країни солідарно висловляться проти, то цей законопроект ухвалений не буде», ‒ висловилася в ЗМІ лікар-педіатр Яна Антонова.

Але про мітинги на російських федеральних каналах ‒ ні слова. Російські новини акцентують увагу на доплатах у 1000 рублів, які отримуватимуть пенсіонери, і на тому, що Росія ‒ одна з останніх у Європі та СНД йде на підвищення пенсійного віку.

Російський Фонд громадської думки з'ясував, що через пенсійний законопроект 47 відсотків росіян задумалися про своє ставлення до Путіна. А схвально сприймають реформу лише 6 відсотків респондентів.