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21 Липень 2018, Київ 21:00
Україна

Дотягнути до пенсії: кримчани під катком російської реформи

Ілюстраційне фото

Пенсійна реформа, що проводиться в сусідній Росії, торкнеться і кримчан. Жителі анексованого півострова можуть побачити заповітну пенсію на вісім років пізніше терміну, що існує нині. Такі нововведення російська влада планує запровадити вже в 2019 році, і першими під реформу потрапляють чоловіки 1959-го та жінки 1964-го року народження. Законопроект уже зареєстрований у Держдумі Росії, а голосування заплановане на осінь.

Риторика Путіна

Президент Росії Володимир Путін ще в 2005 році відкидав ідеї про підвищення пенсійного віку.

Я проти збільшення термінів пенсійного віку. І поки я президент, таке рішення ухвалене не буде
Володимир Путін, 27 вересня 2005 року

«Я проти збільшення термінів пенсійного віку. І поки я президент, таке рішення ухвалене не буде», ‒ запевняв він під час «Прямої лінії» 27 вересня 2005 року.

І через вісім років риторика Путіна залишалася непохитною.

«Ми вже неодноразово говорили, що вважаємо недоцільним підвищення пенсійного віку в Росії і не будемо цього робити», ‒ говорив Путін у 2013 році.

Але ось після анексії Криму та запровадження проти Росії санкцій промова Путіна стала м'якшою.

«Це потрібно робити у відкритому діалозі з суспільством», ‒ говорив Путін у 2015 році. А в 2017-му зауважив: «За будь-якого варіанта це не торкнеться тих, хто вже вийшов на пенсію».

У нинішньому році, під час чергової «Прямої лінії», Володимир Путін уникнув конкретики.

«Які заходи будуть запропоновані урядом для вирішення цього основного завдання ‒ ми маємо дізнатися вже найближчим часом», ‒ відповів Путін на пряме запитання про підвищення пенсійного віку.

І вже 14 червня, рівно через тиждень після цього ефіру, уряд Росії зареєстрував пенсійний законопроект.

До виборів президента Росії піднімати пенсійний вік не можна було. Вибори пройшли – і вже все можна
Євгенія Горюнова

«Розмови про підвищення пенсійного віку ходили вже давно. Просто до виборів президента Росії піднімати пенсійний вік не можна було. Вибори минули, і, звичайно, вже все можна», ‒ коментує кримський політолог Євгенія Горюнова.

Євгенія Горюнова
Євгенія Горюнова

Документ пропонує збільшити пенсійний вік для жінок з 55 до 63 років, а для чоловіків ‒ з 60 до 65 років.

Дотягнути б...

Кримчанка Галина планувала вийти на пенсію через три роки, але тепер їй доведеться працювати до 2024-го.

Я як дізналася про це, не хочу навіть працювати... Хоч страйкувати йди
Галина

«Я як дізналася про це, не хочу навіть працювати... Хоч страйкувати йди», ‒ ділиться емоціями жінка.

Галині 52 роки, вона родом з Києва, а в Криму живе з 1996-го. Відтоді й досі працює у воєнізованій охороні, але грошей не вистачає, тому між робочими вахтами жінка продає сувеніри. У 2014 році вона ще вірила в швидку пенсію та «безбідну старість у Росії».

Жителька Криму Галина
Жителька Криму Галина

В Україні пенсійні зміни почалися ще в 2011 році: тоді держава пішла шляхом підвищення страхового стажу та збільшення пенсійного віку тільки для жінок.

У 2014 році українські пенсійні умови були значно гіршими, ніж російські. Мінімальна пенсія тоді становила 949 гривень (на той момент ‒ близько 40 доларів), а в Росії ‒ трохи більше шести тисяч рублів (6354 рубля ‒ приблизно 177 доларів). Саме цим, вважає екс-голова громадської ради при Пенсійному фонді України Галина Третьякова, в 2014-му російська влада підкуповувала прихильність людей пенсійного та передпенсійного віку в Криму.

«Пенсія в Росії була більшою... Пенсії вигідніше було отримувати там, і в цьому сенсі поведінка людей абсолютно економічно раціональна», ‒ каже Третьякова.

Мінімальна пенсія в Україні та Росії в 2014 році
Мінімальна пенсія в Україні та Росії в 2014 році

Кримчанці Галині, наприклад, зароблений до анексії стаж російська влада не врахувала. Тепер жінка може розраховувати лише на мінімальну російську пенсію ‒ вісім з половиною тисяч рублів (близько 130 доларів).

​«Я не хочу навіть працювати. Навіть жодного дня не хочу працювати... У мене ж є якийсь стаж. Є! Ось і буду чекати, якщо, звичайно, доживу до шістдесяти», ‒ міркує кримчанка.

Логіка по-російськи

Сьогодні населення Криму становить майже два мільйони осіб, з них 538 тисяч ‒ пенсіонери. Практично кожен третій житель півострова ‒ пенсіонер, а працівників на забезпечення пенсійних виплат не вистачає.

Майже кожен третій житель Криму – пенсіонер
Майже кожен третій житель Криму – пенсіонер

«І не варто забувати, що російські олігархи потрапили під санкції. Їм теж потрібно якимось чином компенсувати витрати. А для цього бюджет ‒ прекрасний спосіб. Логічніше давати тим, хто тобі допомагає та підтримує, а не російським пенсіонерам, які для тебе є лише електоратом, а до виборів, як ви розумієте, далеко», ‒ пояснює логіку кримський політолог Євгенія Горюнова.

Російський телеканал «Дождь» підрахував, що Пенсійний фонд Росії на своє утримання витрачає 117 млрд рублів. Цього вистачило б на виплати мінімальної пенсії більш ніж тринадцяти з половиною мільйонам пенсіонерів. Така сума порівнянна з бюджетом багатьох російських регіонів, наприклад, Алтайського краю. І цих же грошей вистачило б на виплату мінімальної пенсії кримчанам 25 разів.

Але логіка автора закону про підвищення пенсійного віку, Дмитра Медведєва, така: тривалість життя в Росії збільшилася ‒ значить, люди можуть працювати довше.

Змінилися й побутові умови, й умови праці, а терміни виходу на пенсію залишилися колишніми. Їх тому давно пора переглянути
Дмитро Медведєв

«Люди пенсійного віку, скажімо, років 30 назад і сьогодні ‒ це різні люди. Багато з них в цьому віці сповнені сил і бажання працювати... Окрім того, змінилися й побутові умови, й умови праці, а терміни виходу на пенсію залишилися колишніми. Їх тому давно пора переглянути», ‒ вважає голова уряду Росії.

Дмитро Медведєв
Дмитро Медведєв

Протест? У Росії?

У середньому в Росії чоловіки живуть до 67 років, а жінки ‒ до 77-ми. За інформацією Російської конфедерації праці, однієї з найбільших федеральних профспілок, до пенсії не доживуть 40 відсотків чоловіків і 20 відсотків жінок. Російський опозиціонер Олексій Навальний закликав росіян вийти на вулиці та протестувати проти реформи.

Ми всі з вами помремо до настання пенсійного віку...
Олексій Навальний

«Ми всі з вами помремо до настання пенсійного віку... Фактично їм сказали: ти працюватимеш до смерті й пенсії не отримаєш ніколи. Ось десять осіб нас зараз дивляться і чотирьом з них не світить ніяка пенсія. Все своє життя ти працював, а пенсії у тебе не буде», ‒ констатував Навальний.

Олексій Навальний
Олексій Навальний

Обурені законопроектом і російські комуністи.

«На мій погляд, це ‒ людожерський закон, який, по суті, дестабілізує все суспільство. Ми не тільки категорично проти, ми звернемося до всієї країни й запропонуємо провести загальнонаціональний референдум на цю тему, тому що це стосується, без винятку, кожної людини», ‒ обурився перший секретар ЦК Комуністичної партії Росії Геннадій Зюганов.

У півсотні міст Росії та в Криму відбулися мітинги-протести проти пенсійного віку. Однак зібратися дозволили тільки в тих містах, де не проходив Чемпіонат світу з футболу. Люди висловлювали свій протест і обговорювали далеко не райдужні перспективи.

«Мені 42 роки, я не можу вже знайти роботу. Мене роботодавець не бере. 30 років ‒ це межа, все... А ви хочете до 65-ти», ‒ скаржився на мітингу безробітний будівельник Андрій Нікіфоров.

Я вважаю, що це грабунок
Яна Антонова

«Я вважаю, що це грабунок. Я вважаю, що якщо всі громадяни країни солідарно висловляться проти, то цей законопроект ухвалений не буде», ‒ висловилася в ЗМІ лікар-педіатр Яна Антонова.

Але про мітинги на російських федеральних каналах ‒ ні слова. Російські новини акцентують увагу на доплатах у 1000 рублів, які отримуватимуть пенсіонери, і на тому, що Росія ‒ одна з останніх у Європі та СНД йде на підвищення пенсійного віку.

Російський Фонд громадської думки з'ясував, що через пенсійний законопроект 47 відсотків росіян задумалися про своє ставлення до Путіна. А схвально сприймають реформу лише 6 відсотків респондентів.

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