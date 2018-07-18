КСУ визнав неконституційним обмеження компенсацій чорнобильцям

Конституційний Суд України ухвалив рішення, яким відновив соціальні гарантії постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Як повідомляє портал судової влади, КСУ визнав неконституційним скасування чи обмеження пільг, компенсацій чорнобильцям.

У рішенні йдеться, що пільги, компенсації й гарантії є особливою формою відшкодування завданої шкоди цій категорії громадян, а тому скасування чи обмеження цих пільг без рівноцінної їх заміни свідчитиме про відступ держави від її конституційного обов’язку.

Конституційний Суд України вважає, що передбачені оспорюваними положеннями зміни до законодавства, які стосуються обмеження чи скасування пільг, компенсацій і гарантій, призвели до звуження прав осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

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Зокрема КСУ визнав неконституційною норму про те, що додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи з урахуванням інших доходів не можуть перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність ( зараз це 1435 гривень), тобто не більше 14350.

Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.