«Примусова депортація продовжується». Куди РФ вивозить жителів окупованої частини Херсонщини та яка їхня доля?

Чи продовжують окупанти примусову депортацію жителів Херсонщини? Де і в яких умовах опиняються люди, які погоджуються виїхати з регіону? Чи надає Росія виселеним з Херсонщини обіцяну допомогу і як це виглядає на практиці, зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Російські окупаційні сили вивозять організації та людей із 15-кілометрової зони лівобережної Херсонщини. Призначений Кремлем так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої території області Володимир Сальдо 23 січня оголосив про повну «евакуацію» до східної частини регіону. Про це йдеться у створеному окупантами телеграм-каналі Каховського району. У повідомленні сказано, що оголошена «евакуація» відбувається також до російського міста Єкатеринбург.

23 січня оголосив про повну «евакуацію» до східної частини регіону. Про це йдеться у створеному окупантами телеграм-каналі Каховського району. У повідомленні сказано, що оголошена «евакуація» відбувається також до російського міста Єкатеринбург. Центр національного спротиву Збройних сил України 25 січня повідомив, що російські військові примусово виселили зі своїх домівок жителів села Нечаєве, що розташоване поблизу Олешок. Окупанти виселили людей з їхніх помешкань, аби поселити там своїх військових, стверджують у Центрі національного спротиву. «Селян вивезли на південь регіону, де їм без засобів для існування не залишиться іншого виходу, ніж брати паспорт Росії для отримання виплат в 10 тисяч рублів», – написано у повідомленні. Центр спротиву нагадав, що російські військові закрили виїзд з окупованих на підконтрольній владі Україні території, а також заборонили обіг гривні.

Тим часом окупанти запевняють , що жителів Херсонщини, які виїдуть з регіону, забезпечать житловими сертифікатами і матеріальною допомогою.

, що жителів Херсонщини, які виїдуть з регіону, забезпечать житловими сертифікатами і матеріальною допомогою. Проєкт Радіо Свуобода «Кавказ.Реалії» із посиланням на інші російські ЗМІ 17 січня повідомило , що біля російського міста Туапсе опинилися понад 200 вивезених жителів Херсонської області. За даними ЗМІ, їх евакуювали на початку листопада минулого року до оздоровчого комплексу «Прометей» неподалік від Туапсе. Жителі звернулися до російської влади й поскаржилися на погані умови утримання та затримку з виплатами обіцяної окупантами матеріальної допомоги. Також вони поскаржилися на неможливість оформити документи та на погрози з боку керівництва санаторію їх виселити.

, що біля російського міста Туапсе опинилися понад 200 вивезених жителів Херсонської області. За даними ЗМІ, їх евакуювали на початку листопада минулого року до оздоровчого комплексу «Прометей» неподалік від Туапсе. Жителі звернулися до російської влади й поскаржилися на погані умови утримання та затримку з виплатами обіцяної окупантами матеріальної допомоги. Також вони поскаржилися на неможливість оформити документи та на погрози з боку керівництва санаторію їх виселити. Пізніше, 18 січня, депутат Держдуми Росії від Краснодарського краю Сергій Алтухов повідомив, що жителів Херсонської області не планують виселяти із санаторію у Туапсинському районі. Інформацію про це підтвердив і голова району Сергій Бойко , повідомляє російське видання «РИА Новости».

повідомив, що жителів Херсонської області не планують виселяти із санаторію у Туапсинському районі. Інформацію про це підтвердив і голова району , повідомляє російське видання «РИА Новости». Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що причетні до депортації українців представники окупантів підуть під міжнародний трибунал. За словами Верещук, російські загарбники «повторюють радянську практику переселення людей – депортують під виглядом евакуації».

«З послуг лише – ритуальні, вода та газ»

Голова Новокаховської міської територіальної громади Володимир Коваленко у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, що російські окупанти не здійснюють примусової евакуації, втім, вони створюють такі умови, коли місцеві жителі змушені виїжджати з регіону.

Кількість населення скоротилася у 5 разів у місті, а кількість померлих на день, яких реєструють і хоронять, така сама, як і була

«По-перше, обмежуються практично всі види соцпослуг, які нормальні території, нормальна держава надає. На сьогодні залишаються серед послуг – це вода, газ та ритуальні послуги. Хочу зазначити, що кількість населення скоротилася у 5 разів у місті, а кількість померлих на день, яких реєструють і хоронять, така сама, як і була. Але навіть ці послуги окупанти змушують сплачувати лише російськими рублями. Звичайно, у більшості людей їх немає. Якщо ви їх хочете мати, то вам потрібно отримати їх, а щоб отримати, потрібно отримати російський паспорт», – повідомив Коваленко.



Крім того, у Новій Каховці неможливо отримати якісну медичну допомогу, каже мер. У місті залишили одного терапевта, за іншими медпослугами треба їхати до Генічеська або Новотроїцька, а якщо щось серйозне – до Сімферополя.



«Але щоб туди (в Сімферополь – ред.) поїхати, треба отримати російське громадянство і треба йти за російськими коштами. Тобто система побудована окупантами так, як людину змусити до російської паспортизації, отримати їхні кошти й перемістити людину з території, на якій ти проживав усе своє життя», – зауважив він.

Коваленко зазначив, що на рішення людей виїхати з регіону також впливають регулярні обстріли.

Умови життя нестерпні. Рано чи пізно ти будеш змушений покинути цю територію

«Найбільше завдає страху людям – це протягом трьох тижнів обстріл міста. Причому він відбувається самими окупантами з різних територій міста. Умови життя нестерпні. Рано чи пізно ти будеш змушений покинути цю територію», – каже мер Каховки.



За його словами, більшість із тих, хто погоджується виїжджати, обирають район Арабатської стрілки.



«Є пропозиції різні. В межах Херсонської області, яка тимчасово окупована ворогом, – це Арабатська стрілка, Скадовськ, Новотроїцьке і сам Генічеськ. А також пропозиції є, хто хоче до Криму і навіть на територію Росії. Більшість, наскільки мені відомо, погоджується залишитися на Арабатській стрілці, їх розселяються в санаторії, ті які перебувають на тій території», – додав він.



З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Людям ноги відриває»

Голова Олешківської міської територіальної громади Євген Рищук розповів, що йому вдалося дізнатися про виселення жителів з села Нечаєве.

«По-перше, це не село, а дачний кооператив. Але через те, що у свій час законодавець дав дозвіл на реєстрацію місця проживання в дачних кооперативах, то люди почали там прописуватись і жити там як в будівлях житлових. Там є не багато людей, але вони є», – каже Рищук.

В кожному селі зараз є окупанти, вони заселяються в хати, вони там живуть

«Тож інформація не підтвердилась, люди мені телефонували. Там ситуація така, як і на всій лівобережній Херсонщині – в кожному селі зараз є окупанти, вони заселяються в хати, вони там живуть», – додав він.



Рищук розповів, як поводяться окупанти, коли хочуть заселитися до домівок когось із місцевих жителів.



«Мені на днях зателефонувала жіночка, вона перебуває в Німеччині, а батьки 80-річні перебувають в одному з сіл нашої громади. Прийшли орки (російські військові – ред.), дали добу для виселення, навіть нічого не хотіли слухати, бо їм ця хата сподобалась, чи для місця дислокації, вона їм дуже вигідна, ми не розуміємо цього. То люди виселилися. Тобто стандартна ситуація в окупації та в цьому населеному пункті в тому числі», – сказав голова громади.



Мер Олешок зазначив, що безпекова ситуація у цій та голопристанській громадах дедалі погіршується.

Дуже багато поранених, вбитих серед цивільних

«Йдуть бойові дії. Від цих бойових дій страждають будівлі й люди страждають. Дуже багато поранених, вбитих, цивільне населення маю на увазі. На днях хотіли окупанти закрити лікарню, яка є єдина, так би мовити, на цьому краю – на Голопристанський, Скадовський, Олешківський райони. Тобто людей з трьох районів везли сюди», – розповів Рищук.



«Прильоти йдуть і дуже тяжкі поранення у людей там, ноги відриває. З такими пораненнями далеко не відвезеш. Щодня поранені, є руйнування, приватний сектор дуже страждає і плюс до цієї артдуелі накладається ситуація, що орки (російські військові – ред.) сідають в автомобіль, ставлять в кузові гранатомет і їздять, і обстрілюють місто хаотично», – стверджує він.

«Місто в полоні»

Мер Скадовська Олександр Яковлєв розповів, що на території цієї громади примусового виселення людей не відбувається, втім, окупанти посилюють тиск на місцевих жителів. Особливо цей процес посилюється після відпрацювання ЗСУ по позиціях армії РФ у місті.

«Роблять обхід, шукають, все перевіряють посилено, збирають людей, допитують і тому подібне. Тобто приводи до таких заходів постійно з'являються. В будь-який момент можуть будь-кого забрати на перевірку», – каже він.



Деякі жителі громади хочуть виїхати на підконтрольну владі України територію, втім, такої можливості зараз немає, нагадав Яковлєв.

Навіть якщо ти хочеш виїхати, ти не можеш цього зробити

«Зараз це як місто в полоні. Навіть якщо ти хочеш виїхати, ти не можеш цього зробити. Єдиний шлях, який теоретично можливий – це виїзд через Крим. Але там дуже посилені перевірки, значний психологічний тиск і не факт, що тебе пропустять. Тому люди відчувають себе як в тюрмі, грубо кажучи, все місто сьогодні в заручниках», – зауважив мер Скадовська.

«Вивозять до Росії дітей та політвʼязнів»

Голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв зазначив, що саме насильницької депортації зазнали діти з окупованої частини Херсонщини. Про місце перебування більшості з них зараз невідомо.

«За нашими даними, 1939 дітей були вивезені з Херсонської області. Спочатку їх привезли до Євпаторії, вони були розташовані в оздоровчих центрах: «Чайка» та інших. Наступна категорія – це 48 дітей, які були перевезені також з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей», – каже Барієв.



Він нагадав, що дітей розміщували в кримських дитбудинках. Також повідомлялось про переміщення українських дітей до Анапи.



«Є ті діти, яких вивезли з дозволу батьків спочатку на відпочинок. А також є діти, яких просто вивезли», – зауважив правозахисник.

Декого з вивезених дітей окупанти можуть віддавати на всиновлення в Росії, каже правозахисник. Барієв зазначив, що окупанти також вивозять на територію Росії політичних в’язнів.

Зараз понад 112 осіб перебувають на території РФ в російських колоніях

«Це етапування, цих політв’язнів, щодо яких виносять вироки, переважно всіх вивозять на територію РФ. Зараз понад 112 осіб перебувають на території РФ в російських колоніях. Тобто ми говоримо про громадян України, до яких вони використовують неправомірно російське законодавство – заарештували, засудили і вивезли», – зауважив він.



Доля тих, хто виїжджає з окупованих територій півдня, складається по-різному, каже правозахисник.

Зараз в Криму, особливо в Сімферополі, з'явилися безхатьки, люди з оцих новоокупованих територій

«Ми бачимо цих херсонців, жителів Херсонської та Запорізької областей, які приїхали до Криму і намагаються якимось чином отримати якісь документи, щоб проїхати далі й виїхати з РФ до третіх країн. Є люди, які просто намагаються з українськими документами доїхати до Криму, виїхати з РФ через Крим. Там є різні шляхи. Є люди, які залишили своє майно, є такий посил, що зараз в Криму, особливо в Сімферополі, з'явилися безхатьки, це якраз люди з оцих новоокупованих територій», – розповів Барієв.

Допомоги, яку обіцяють надати окупанти, також недостатньо, додав експерт.



«Є люди, які самі поїхали до Криму, намагаються отримати якусь допомогу від Росії – по 10 тисяч рублів, по 100 тисяч рублів і отримати сертифікати на житло. Нам відомо, що стосовно цих людей є позитивне рішення про надання цих грошей та сертифікату», – повідомив він.

«Що стосується сертифікатів, вони їх дають, але ці гроші будуть надані підрядним організаціям, які будуть будувати ці домівки. Тому звертаюся до тих, хто будує якісь ілюзії, що вони приїдуть в Крим і зможуть отримати ділянку землі з домівкою, на практиці це виходить інакше», – наголосив правозахисник.