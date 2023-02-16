З полону повернулися 100 військових і 1 цивільних – Єрмак

Україна звільнила з полону 101 людину, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак 16 лютого.

«Сьогодні додому їдуть 100 наших воїнів та 1 цивільний. Серед звільнених бійців – нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них – оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з «Азовсталі», – написав він у своєму Телеграмі.

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За даними Єрмака, багато полонених отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про попередній обмін повідомляли близько місяця тому, тоді Україна повернула з полону 50 військових.

За даними координаційного штабу України з питань поводження з військовополоненими, у 2022 році з російського полону вдалося звільнити 1596 військових і цивільних українців, зокрема 187 жінок.