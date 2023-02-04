У Зеленського розповіли про стан звільнених з полону українських захисників

Стан звільнених українських військовополонених не можна назвати задовільним, йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента в телеграмі 4 лютого.

За інформацією ОП, за всі обміни полоненими з РФ, які відбулися, стан військових не покращився. За попереднім оглядом звільнених сьогодні захисників, 23 мають тяжкі поранення, дехто із них втратив кінцівки.

«Наразі всі захисники перебувають у лікарні, отримують першу медичну допомогу. Надалі проходитимуть реабілітацію», – уточнили в Офісі президента.

Також у Володимира Зеленського наголосили, що «кожен звільнений з полону захисник України має відчувати, що держава йому вдячна і опікується ним».

4 лютого Україна в рамках чергового обміну полоненими змогла повернути 116 своїх захисників, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, українській стороні також вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців Крістофера Перрі і Ендрю Бегшоу, а також тіло загиблого воїна- добровольця – українця, який служив у Французькому іноземному легіоні і після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся захищати Україну – Євгенія Кулика.

Міністерство оборони Росії прозвітувало про повернення 63 російських військових у результаті обміну полоненими.

У публікації в телеграм-каналі Міноборони Росії сказано, що серед звільнених були особи «чутливої категорії», обмін яких став можливим «завдяки посередництву керівництва Об’єднаних Арабських Еміратів». Що це за категорія і хто до неї належить, у відомстві не уточнили.

Про попередній обмін повідомляли близько місяця тому, тоді Україна повернула з полону 50 військових.

За даними координаційного штабу України з питань поводження з військовополоненими, у 2022 році з російського полону вдалося звільнити 1596 військових і цивільних українців, зокрема 187 жінок.