50 військових повернулися додому – Єрмак повідомив про черговий обмін полоненими

Україна провела черговий обмін полоненими з Росією, додому повернулися 50 військових, повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак.



«Черговий вдалий обмін полоненими. Ми повернули додому 50 наших воїнів. Це хлопці із ЗСУ, ТрО, НГУ, ДПСУ, ВМС, а також із ССО. 33 офіцери та 17 рядових і сержантів», – написав він у телеграмі.

Єрмак додав, що Україна повертає людей, які потрапили в полон на Чорнобильскій АЕС, а також оборонців Маріуполя, військових з Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої.

Раніше сьогодні російська сторона повідомила про обмін 50 своїх військових.

За даними координаційного штабу України з питань поводження з військовополоненими, у 2022 році з російського полону вдалося звільнити 1596 військових і цивільних українців.