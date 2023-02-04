В ОП повідомили про черговий «великий обмін полоненими»

Україна в рамках чергового обміну полоненими змогла повернути 116 своїх захисників, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Черговий великий обмін полоненими. Нам вдалося повернути 116 наших людей, оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку й інших наших героїв. 87 воїнів ЗСУ, двоє з яких » із ССО. Вісім бійців ТрО, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п’ятеро вз ДПСУ, двоє з ВМС та один представник ДСНС. З них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів», – повідомив Єрмак у телеграмі 4 лютого.

За його словами, українській стороні також вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців, а також тіло загиблого воїна- добровольця – українця, який служив у Французькому іноземному легіоні і після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся захищати Україну – Євгенія Кулика.

Міністерство оборони Росії прозвітувало про повернення 63 російських військових у результаті обміну полоненими.

У публікації в телеграм-каналі Міноборони Росії сказано, що серед звільнених були особи «чутливої категорії», обмін яких став можливим «завдяки посередництву керівництва Об’єднаних Арабських Еміратів». Що це за категорія і хто до неї належить, у відомстві не уточнили.

Про попередній обмін повідомляли близько місяця тому, тоді Україна повернула з полону 50 військових.

За даними координаційного штабу України з питань поводження з військовополоненими, у 2022 році з російського полону вдалося звільнити 1596 військових і цивільних українців, зокрема 187 жінок.