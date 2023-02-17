Повітряні сили ЗСУ: чекаємо на можливі провокації Росії 23-24 лютого і готові до них

Повітряні сили Збройних сил України чекають на можливі провокації Росії 23-24 лютого, українські військові в посиленому бойовому чергуванні. Про це в ефірі проекту Радіо Свобода – Радіо Донбас.Реалії – сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



«23 число, ми знаємо, що «день защитника отечества» у них, а старе свято – «День Советской Армии и военно-морского флота»…Воно для них є сакральним. Це перша дата, друга – річниця вторгнення (24 лютого – ред.). Це дві такі дати, на які, очевидно, варто очікувати. Не варто очікувати, а бути пильними та в підвищеній боєготовності. Зараз і так боєготовність вище вже не буває, 24/7 в посиленому ми бойовому чергуванні. Тому чекаємо на можливі провокації, будемо адекватно на них реагувати», – повідомив він.



Ігнат також зауважив, що у військ РФ змінилась тактика в чому, що почали вночі завдавати ударів крилатими ракетами навіть без попереднього прольоту «Шахедів».



«Навіть якщо буде якась агресивна поведінка Росії, вона буде пов'язана передусім з підвищенням інтенсивності боїв на певних напрямках, зокрема на Східному напрямку. Там можуть збільшені бути удари авіаційні саме штурмовою та бомбардувальною авіацією, армійською авіацією – це вертольотами Ка-52. Це час від часу вже відбувається», – додав речник Повітряних сил ЗСУ.

Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія намагатиметься здійснити масовану ракетну атаку на Україну 23-24 лютого.

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Нещодавно британське видання Financial Times з посиланням на свої джерела з розвідданими, якими обмінюються союзники по НАТО, повідомило, що Росія накопичує авіацію поблизу кордону з Україною. Це може свідчити про те, що загарбники готуються задіяти свої літаки та вертольоти для підтримки наземного наступу, що пробуксовує. Але у Повітряних силах ЗСУ кажуть, що зміни на російських аеродромах відбуваються постійно, авіація постійно перелітає.